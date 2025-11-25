Instytut wydał ostrzeżenia I stopnia przed intensywnymi opadami śniegu dla zachodniej części woj. podlaskiego, mazowieckiego, warmińsko-mazurskiego, kujawsko-pomorskiego, dolnośląskiego, wschodniej części woj. warmińsko-mazurskiego, łódzkiego, wielkopolskiego i woj. śląskiego. Prognozuje tam opady powodujące przyrost pokrywy śnieżnej od 10 cm do 15 cm.

Alerty będą obowiązywały od nocy z wtorku na środę do czwartku do godz. 8.00.

Alerty IMGW i RCB dla 9 województw. Spadnie do 25 cm śniegu

Ostrzeżenia II stopnia wydał dla województw: warmińsko-mazurskiego, kujawsko-pomorskiego, opolskiego, a także dla wschodniej części woj. wielkopolskiego, dolnośląskiego i dla zachodniej części woj. łódzkiego. Prognozuje tam opady śniegu, okresami o natężeniu umiarkowanym, powodujące miejscami przyrost pokrywy śnieżnej od 20 cm do 25 cm. Ostrzeżenia te obowiązują od nocy z wtorku na środę do czwartku do godz. 6.00.

Reklama

Dla terenów objętych najnowszymi ostrzeżeniami, Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wydało alert, który będzie obowiązywał w środę i czwartek. W części województw: warmińsko-mazurskiego, kujawsko-pomorskiego, mazowieckiego, wielkopolskiego, łódzkiego, dolnośląskiego, opolskiego, śląskiego i małopolskiego prognozowane są intensywne opady śniegu.

"Zachowaj ostrożność na drogach i chodnikach. Śledź komunikaty drogowe" - alarmuje RCB.

Obowiązują również wydane w poniedziałek ostrzeżenia II stopnia przed roztopami, które obejmują część województwa podkarpackiego, małopolskiego i śląskiego. Alerty obowiązują od północy w nocy z wtorku na środę do godzin wieczornych w środę. Instytut prognozuje wzrost temperatury powietrza, opady deszczu powodujące odwilż i topnienie pokrywy śnieżnej. Temperatura minimalna wyniesie na tym obszarze od 1 do 4 st. C. Suma opadów deszczu od 5 mm do 15 mm. Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska wynosi 90 proc.

Ostrzeżenie I stopnia przewiduje warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych mogących powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia.

Ostrzeżenie II stopnia przewiduje wystąpienie niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych powodujących duże straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia.