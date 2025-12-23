Jaka pogoda na 23.12?

Jak informuje Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, Skandynawia oraz Europa Centralna są pod wpływem wyżu znad Skandynawii, pozostałe rejony kontynentu znajdą się w zasięgu układów niskiego ciśnienia z ośrodkami z rejonu Francji i Zachodniej Rosji, w strefie oddziaływania frontów atmosferycznych. Instytut dodaje, że Polska znajduje się w zasięgu klina wyżu, a na południowym zachodzie zaznacza się skraj niżu znad Europy Zachodniej.

Zachmurzenie będzie duże i całkowite, większe przejaśnienia miejscami na północnym wschodzie i lokalne rozpogodzenia. Na południu, jak podaje Instytut, miejscami będzie mgła ograniczająca widzialność do 200 m, lokalnie w obszarach podgórskich do 100 m, i tam możliwe marznące mgły powodujące śliskość nawierzchni.

Uwaga na marznącą mgłę

Na południu możliwe będą marznące opady mżawki, i lokalnie marznąca mgła ograniczająca widzialność do 200 m, powodujące śliskość nawierzchni. Temperatura maksymalna od 0 st.C do 4 st.C, chłodniej na północnym wschodzie do -1 st.C. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, na morzem okresami dość silny, miejscami porywisty, północno-wschodni i wschodni.

We wtorek w Warszawie zachmurzenie będzie duże z większymi przejaśnieniami. Możliwe opady deszczu. Temperatura maksymalna będzie wynosić 2 st.C.