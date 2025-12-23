Jaka pogoda na 23.12?

Jak informuje Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, Skandynawia oraz Europa Centralna są pod wpływem wyżu znad Skandynawii, pozostałe rejony kontynentu znajdą się w zasięgu układów niskiego ciśnienia z ośrodkami z rejonu Francji i Zachodniej Rosji, w strefie oddziaływania frontów atmosferycznych. Instytut dodaje, że Polska znajduje się w zasięgu klina wyżu, a na południowym zachodzie zaznacza się skraj niżu znad Europy Zachodniej.

Reklama
Arktyczna bestia nadciąga nad Polskę. Zacznie się już jutro
Arktyczna bestia nadciąga nad Polskę. Zacznie się już jutro

Zobacz również

Zachmurzenie będzie duże i całkowite, większe przejaśnienia miejscami na północnym wschodzie i lokalne rozpogodzenia. Na południu, jak podaje Instytut, miejscami będzie mgła ograniczająca widzialność do 200 m, lokalnie w obszarach podgórskich do 100 m, i tam możliwe marznące mgły powodujące śliskość nawierzchni.

Uwaga na marznącą mgłę

Na południu możliwe będą marznące opady mżawki, i lokalnie marznąca mgła ograniczająca widzialność do 200 m, powodujące śliskość nawierzchni. Temperatura maksymalna od 0 st.C do 4 st.C, chłodniej na północnym wschodzie do -1 st.C. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, na morzem okresami dość silny, miejscami porywisty, północno-wschodni i wschodni.

We wtorek w Warszawie zachmurzenie będzie duże z większymi przejaśnieniami. Możliwe opady deszczu. Temperatura maksymalna będzie wynosić 2 st.C.