Prognoza na niedzielę (21.12)

W niedzielę w całym kraju będzie pochmurno, rano na południu silne zamglenia i mgły, z ograniczeniem widzialności do 200 metrów. W południowej części kraju może padać słaby deszcz lub mżawka. Temperatura wyniesie od 3 st. C w rejonach podgórskich Karpat do 8 st. C na Śląsku Opolskim. Najchłodniej na północy, od 3 do 5 st. C.

Jaka prognoza pogody na poniedziałek 22.12 - alert IMGW

W poniedziałek prognozowane jest ochłodzenie w całym kraju i zdecydowanie niższa temperatura.

IMGW wydał ostrzeżenia pierwszego stopnia przed gęstą mgłą, które obejmą województwa:

  • warmińsko-mazurskie,
  • podlaskie,
  • mazowieckie,
  • świętokrzyskie,
  • łódzkie,
  • śląskie,
  • opolskie
  • część woj. kujawsko-pomorskiego,
  • lubelskiego,
  • podkarpackiego,
  • małopolskiego,
  • dolnośląskiego
  • wielkopolskiego.

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska wynosi 80 proc.