Synoptyk IMGW Grażyna Dąbrowska przekazała, że w niedzielę mgły nie odpuszczą i będą niemal w całym kraju. Od poniedziałku prognozowane jest ochłodzenie. Dodatkowo instytut wydał ostrzeżenia przed gęstą mgłą dla 13 województw.
Prognoza na niedzielę (21.12)
W niedzielę w całym kraju będzie pochmurno, rano na południu silne zamglenia i mgły, z ograniczeniem widzialności do 200 metrów. W południowej części kraju może padać słaby deszcz lub mżawka. Temperatura wyniesie od 3 st. C w rejonach podgórskich Karpat do 8 st. C na Śląsku Opolskim. Najchłodniej na północy, od 3 do 5 st. C.
Jaka prognoza pogody na poniedziałek 22.12 - alert IMGW
W poniedziałek prognozowane jest ochłodzenie w całym kraju i zdecydowanie niższa temperatura.
IMGW wydał ostrzeżenia pierwszego stopnia przed gęstą mgłą, które obejmą województwa:
- warmińsko-mazurskie,
- podlaskie,
- mazowieckie,
- świętokrzyskie,
- łódzkie,
- śląskie,
- opolskie
- część woj. kujawsko-pomorskiego,
- lubelskiego,
- podkarpackiego,
- małopolskiego,
- dolnośląskiego
- wielkopolskiego.
Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska wynosi 80 proc.
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję
Newsletter
Drukuj
Skopiuj link
Dalszy ciąg materiału pod wideo
Reklama
Reklama
Reklama