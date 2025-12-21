Prognoza na niedzielę (21.12)

W niedzielę w całym kraju będzie pochmurno, rano na południu silne zamglenia i mgły, z ograniczeniem widzialności do 200 metrów. W południowej części kraju może padać słaby deszcz lub mżawka. Temperatura wyniesie od 3 st. C w rejonach podgórskich Karpat do 8 st. C na Śląsku Opolskim. Najchłodniej na północy, od 3 do 5 st. C.

Jaka prognoza pogody na poniedziałek 22.12 - alert IMGW

W poniedziałek prognozowane jest ochłodzenie w całym kraju i zdecydowanie niższa temperatura.

IMGW wydał ostrzeżenia pierwszego stopnia przed gęstą mgłą, które obejmą województwa:

warmińsko-mazurskie,

podlaskie,

mazowieckie,

świętokrzyskie,

łódzkie,

śląskie,

opolskie

część woj. kujawsko-pomorskiego,

lubelskiego,

podkarpackiego,

małopolskiego,

dolnośląskiego

wielkopolskiego.

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska wynosi 80 proc.