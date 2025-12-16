Grudzień 2025 póki co jak jesień

To, co miało być zimowym początkiem grudnia, szybko zmieniło się w pogodę przypominającą późną jesień. Modele europejskie i amerykańskie zgodnie wskazują, że nadchodzące dni miną przy dodatnich temperaturach. Nawet nocą słupki termometrów mają pokazywać od 1 do 5 stopni, a na zachodzie i południu nawet do 10. W dzień ma być jeszcze cieplej. W niektórych regionach temperatura może sięgnąć 15 stopni, co w grudniu jest prawdziwą anomalią. Ta łagodna aura sprawia, że śnieg utrzymuje się jedynie w górach i to w niewielkiej ilości. Jeśli liczymy na bajkowy krajobraz w najbliższych dniach, to prognozy krótkoterminowe niestety nie dają nadziei.

Czy śnieg wróci przed Wigilią? Modele pogodowe zmieniają zdanie

Według najnowszych prognoz poważniejsze ochłodzenie w Polsce jest możliwe dopiero między 26 a 27 grudnia. Modele amerykańskie i europejskie wskazują wtedy na możliwe opady śniegu oraz mrozy, które w niektórych regionach mogą być niemal całodobowe. Np. w Białymstoku i w Warszawie temperatura ma spaść do -9 stopni 26 i 27 grudnia. W nocy nawet do -13 stopni (twojapogoda.pl). Ale już 28 będzie ocieplenie do ok. -4 stopni, a 29 do +1 stopnia.

Choć prognozy te są jeszcze na etapie przewidywań i z dnia na dzień ulegają zmianom wraz z aktualizacjami modeli meteorologicznych, to wiadomo już, że będzie przerwa w łagodnej pogodzie i początek bardziej typowej zimowej aury. Niestety taka aura nie zostanie z nami na dłużej.

Ciekawe: Warto wiedzieć co dzieje się aktualnie w Stanach Zjednoczonych. Dzięki temu jest u nas ciepło, ale mieszkańcy północnych, wschodnich i centralnych regionów USA walczą ze skutkami srogiej zimy. Więcej w artykule poniżej.

Wigilia 2025. Czy 24 grudnia spadnie śnieg?

Najbardziej aktualne prognozy długoterminowe są zgodne - szanse na białą Wigilię 2025 są niewielkie. Temperatury 24 grudnia mają wynosić od 3 do 5 stopni, lokalnie nawet więcej. W wielu rejonach kraju zamiast śniegu spodziewany jest deszcz i niskie chmury.

Dopiero około 26, 27 grudnia może spaść śnieg, ale utrzyma się raczej krótko. Pojawi się głównie na wschodzie, północy kraju i na obszarach podgórskich. 29 grudnia spodziewane jest już ocieplenie.

IMGW podkreśla, że długoterminowe wyliczenia warto traktować z rezerwą, ale na ten moment żaden z głównych modeli nie widzi wyraźnego zimowego uderzenia przed świętami.

Śnieżyce dopiero po Nowym Roku? Zobacz, co pokazują modele sezonowe

Emocje rosną nie tylko wokół Wigilii, ale też wokół całej reszty zimy. Tutaj pojawia się kluczowa informacja, którą widzimy w modelu sezonowym CFS. Według niego pierwszy poważniejszy powiew zimy pojawi się dopiero na przełomie stycznia i lutego. To właśnie wtedy możliwe są większy mróz, obfite opady śniegu, tygodniowy epizod prawdziwej zimy.

Wcześniej, czyli do połowy stycznia, modele nie widzą żadnego silnego ochłodzenia. Według nich w dopiero w połowie stycznia zima przyjdzie gwałtownie i na krótko.

To właśnie ta informacja tłumaczy, dlaczego najbliższe tygodnie będą bardziej jesienne niż zimowe, a śnieg na Boże Narodzenie pozostanie marzeniem.

Czy jest jeszcze szansa na zmianę prognoz na Wigilię?

Tak, prognozy na okres świąteczny mogą się jeszcze korygować. Na ten moment jednak wszystkie prognozy są zgodne -Wigilia 2025 będzie raczej ciepła, wilgotna i bezśnieżna.