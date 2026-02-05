Do Polski nadchodzi ciepłe powietrze znad Afryki

Mróz panujący teraz w naszym kraju jest wypychany przez coraz cieplejsze powietrze z południa.

Jak przypomina portal twojapogoda.pl odwilż występuje w południowych województwach, na terenach górzystych. Biegunem ciepła są Tatry oraz Bieszczady, gdzie było 5 stopni powyżej zera. Dzisiaj minusowe temperatury będą na północy kraju, od -1 do -4 stopni.

12 stopni na termometrach - gdzie?

Jak prognozują synoptycy, najcieplejsze masy powietrza napłyną nad województwa północne i zachodnie, gdzie termometry pokażą od 5 do 10 stopni, a na terenach górskich i okołogórskich nawet 12 stopni. Jednak to będzie miało miejscetylko podczas wiatru fenowego, który ma wystąpić lokalnie.

Niestety w związku z odwilżą lód zalegający na ulicach zacznie się roztapiać. Dodatkowo spodziewane są opady marznącego deszczu więc może czekać nas ślizgawica. Jak wskazują prognozy, apogeum odwilży ma nadejść już jutro. Temperatura wyniesie od 1 do 3 stopni, a na zachodzie i południu od 3 do 8 stopni. Miejscami będzie nawet 10 stopni i więcej.

Jak pogoda w sobotę?

Jak wyjaśnia portal, tak ciepła pogoda skończy się dość szybko. W sobotę termometry pokażą od 1 do 3 stopni, a na zachodzie i południu od 3 do 5 stopni. Mróz wróci do północno-wschodnich rejonów, a w przyszłym tygodniu skuje większość regionów kraju. Na cieplejsze temperatury będziemy musieli poczekać, aż do około 16-17 lutego.