Jaka pogoda dzisiaj - 31.01?

W sobotę na zachodzie i południu zachmurzenie będzie duże z większymi przejaśnieniami, na pozostałym obszarze kraju bezchmurnie lub zachmurzenie małe. Na południu i zachodzie miejscami niewykluczone będą słabe opady śniegu. W nocy na północnym wschodzie możliwe lokalne spadki temperatury do –22°C. Temperatura maksymalna wyniesie od –12°C i –10°C na północy i północnym wschodzie, około –8°C w centrum, do –3°C i –2°C na południowym zachodzie. Wiatr na ogół będzie umiarkowany i porywisty, na zachodzie i nad morzem miejscami w porywach do 55 km/h, z kierunków wschodnich.

Reklama

IMGW prognozuje ostrzeżenia

IMGW wydał prognozę ostrzeżeń. Alerty przed silnym mrozem mogą objąć większość kraju nawet dzisiaj. Temperatura minimalna wyniesie w nocy z soboty na niedzielę od -22°C; -20°C na północnym wschodzie, około -17°C w centrum, do -7°C na krańcach południowo-zachodnich; na krańcach północno-wschodnich możliwe lokalne spadki temperatury do -24°C.

Ostrzeżenie I stopnia przewiduje warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych mogących powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia

Słoneczna aura na koniec weekendu

IMGW prognozuje, że w niedzielę i poniedziałek, po bardzo mroźnych porankach, będzie słonecznie, tylko na południu i południowym zachodzie zachmurzenie duże i tam miejscami opady śniegu. Nocami na wschodzie i północnym wschodzie spadek temperatury wyniesie do –23°C, a lokalnie nawet –25°C. W dzień temperatura maksymalna będzie od około –15°C na wschodzie do –5°C i –3°C na południowym zachodzie. Wiatr słaby i umiarkowany, porywisty, wschodni.

Zmiana w pogodzie - kiedy?

We wtorek na południu i zachodzie będzie pochmurno, nad resztą kraju zachmurzenie na ogół będzie małe. W południowej części kraju wystąpią opady śniegu przechodzące w deszcz marznący powodujący gołoledź. Noc nadal będzie mroźna, spadek temperatury na wschodzie wyniesie do –24°C; w dzień temperatura od –12°C na wschodzie do 0-1°C na południowym zachodzie i południu. Jednak jak wskazuje IMGW to właśnie we wtorek [pogoda ma zacząć się zmieniać. Nadejdzie okres stopniowego ocieplenia.