We wtorek po południu południowa część Polski znajdzie się w zasięgu intensywnych opadów śniegu. Jak podaje TwojaPogoda.pl, śnieżyce będą miały charakter ciągły, a silny wiatr wywoła groźne zawieje. Kierowcy muszą zachować szczególną ostrożność, ponieważ widoczność spadnie miejscami do zaledwie 50 metrów. Służby ostrzegają przed możliwym paraliżem na drogach, kolei oraz lotniskach. W wyniku obciążenia linii energetycznych mokrym śniegiem mogą wystąpić przerwy w dostawach prądu.

Środa i czwartek. Uwaga na "szklankę" na drogach

W środę, 4 lutego, odwilż dotrze do południowej połowy kraju. Termometry wskażą tam od 1 do 5 stopni Celsjusza. Niestety, ocieplenie przyniesie ze sobą bardzo groźne zjawisko – marznący deszcz. Ponieważ grunt jest mocno wychłodzony, opady natychmiast zamienią się w lód. Jak podaje TwojaPogoda.pl, intensywne oblodzenie pokryje nie tylko drogi, ale też gałęzie drzew i sieć trakcyjną. W czwartek podobna sytuacja wystąpi w północnych województwach, gdzie początkowe śnieżyce również przejdą w deszcz.

Piątek z wiosennym powiewem na południu

Do piątku dodatnie temperatury obejmą już niemal całą Polskę. Standardowo odnotujemy od 1 do 5 stopni, jednak południe kraju poczuje prawdziwy skok temperatury. Dzięki wiatrowi fenowemu termometry w regionach okołogórskich mogą wskazać nawet 10 stopni Celsjusza. Topniejący śnieg w połączeniu z deszczem sprawi, że na drogach i chodnikach pojawi się mnóstwo błota i kałuż.