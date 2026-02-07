Załamanie pogody w sobotę

Przez kilka dni w wielu regionach Polski panowała odwilż, ale dzisiaj wszystko się zmieni. Z północnego wschodu w głąb kraju zacznie się wlewać arktyczne powietrze, a co za tym idzie wróci siarczysty mróz przez całą dobę. Dzisiaj niemal w całym kraju będą występować przelotne, ale chwilami obfite opady śniegu, a na południu także deszczu i deszczu ze śniegiem.

Reklama

Jak podaje serwis twojapogoda.pl, w północnych i północno-wschodnich regionach termometry pokażą od 0 do -4 stopni. Noc z soboty na niedzielę będzie mroźna, temperatury spadną do -15 stopni.

Bezchmurne niebo i całodobowy mróz

W niedzielę na północy Polski z napływem mrozu niebo rozpogodzi się aż będzie. Całodobowy mróz zagości już w większości regionów, jedynie krańce zachodnie i południowe będą trochę cieplejsze. Temperatury będą sięgać od -1 do -5 stopni, a na północnym wschodzie do -10 stopni.

Jednak siarczyste mrozy nie wrócą na długo, bo już na początku przyszłego tygodnia odwilż znów obejmie zachodnie i południowe regiony, a potem kolejne województwa, omijając tylko na północ.