Prognoza pogody na Tłusty Czwartek - 12 lutego

Jak wskazuje Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, minimalna temperatura powietrza będzie się wahać od -4 do 1 st. Celsjusza. Maksymalnie zaś termometry pokażą nawet 7 st. C. Możliwe będą jednak opady atmosferyczne w całym kraju. Prognozy wskazują na łagodne warunki atmosferyczne na ten dzień.

Dlaczego rok 2026 jest pod tym względem wyjątkowy?

Tłusty Czwartek dzieli od Walentynek zaledwie jeden dzień przerwy. Dla cukierni to największe wyzwanie logistyczne dekady, a dla nas okazja do przedłużonego świętowania.

Zasada wyliczania daty jest niezmienna od wieków. Tłusty Czwartek to ostatni czwartek przed Wielkim Postem. Ponieważ Środa Popielcowa wypada 18 lutego, to właśnie 12 lutego staje się oficjalnym dniem "bezkarności" dla wszystkich łasuchów.

Przepis na szybkie faworki

Jeśli nie masz czasu na wyrastanie ciasta drożdżowego, faworki to idealna alternatywa.

Oto lista składników:

2 szklanki mąki pszennej

3 żółtka

szczypta soli

3 łyżki gęstej śmietany

1 łyżeczka spirytusu

tłuszcz do smażenia

cukier puder

Na stolnicę wysyp mąkę, dodaj żółtka, śmietanę, sól, cukier i spirytus. Zagniataj, aż ciasto będzie jednolite i dość twarde.

Zawinięte w folię ciasto włóż do lodówki na 30 minut, aby odpoczęło. Rozwałkuj ciasto tak cienko, jak tylko możliwe. Wycinaj paski o szerokości ok. 3 cm i długości 10-12 cm. W środku każdego paska zrób nacięcie, przez które przewlecz jeden koniec ciasta. Wrzucaj na mocno rozgrzany tłuszcz. Smaż dosłownie kilkanaście sekund z każdej strony, aż będą złociste.

Wyłóż na ręcznik papierowy, aby pozbyć się nadmiary tłuszczu i posyp cukrem pudrem.