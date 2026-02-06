Mrozy szybko nie odpuszczą. Co pokazuje prognoza długoterminowa IMGW?

Z długoterminowych prognoz Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej wynika jasno, że zimowa aura nie zniknie szybko. IMGW prognozuje, że w kolejnych tygodniach temperatura w Polsce będzie wyraźnie niższa od średniej z lat 1991–2020. Oznacza to, że mrozy silniejsze niż zwykle o tej porze roku, utrzymają się przez dłuższy czas.

Synoptycy wskazują że ujemne temperatury utrzymają się nawet przez pięć kolejnych tygodni. Szczególnie zimno ma być od 9 lutego, kiedy w niektórych regionach odchylenie od normy może sięgnąć nawet 10 stopni. A najzimniejsze dni wskazuje się na 13 i 14 lutego, gdzie w niektórych rejonach temperatura ma wynieść nawet -35 stopni. Więcej w artykule poniżej.

IMGW publikuje mapy. Luty znacznie chłodniejszy niż zwykle

IMGW udostępnił pięć map anomalii średniej temperatury powietrza w odniesieniu do lat 1991–2020. Obejmują one okresy od 2 lutego do 8 marca. Już pierwsze mapy pokazują dominację kolorów niebieskich i granatowych, które oznaczają silnie ujemne odchylenia temperatury.

W pierwszym tygodniu lutego anomalia miejscami może wynieść około -10 stopni. To wartości nietypowe dla naszego klimatu. Jak podkreślają synoptycy, będzie to po prostu nienaturalnie niska temperatura jak na Polskę. Drugi tydzień lutego również zapowiada się bardzo chłodno. Między 9 a 15 lutego największe ujemne odchylenia mają wystąpić we wschodniej części kraju, gdzie anomalia może sięgnąć około -7 stopni. Najłagodniej będzie na południu, choć i tam temperatury pozostaną poniżej normy.

Kiedy ocieplenie w Polsce 2026?

Pierwsze oznaki poprawy pogody pojawiają się w prognozach dopiero na końcówkę lutego i początek marca. Nie oznacza to jednak nagłego powrotu ciepła. Według map IMGW średnia temperatura nadal ma być nieco niższa od wieloletniej normy, zwłaszcza w zachodniej części kraju, gdzie anomalia może wynosić około -1,5 stopnia.

Od około 16 lutego w ciągu dnia w większości regionów Polski temperatura może wzrosnąć powyżej zera. Wyjątkiem pozostanie Suwalszczyzna, gdzie słupki rtęci mogą wahać się między 0 a -2 stopnie Celsjusza. W kolejnym tygodniu, od 23 lutego, dodatnie temperatury w dzień są prognozowane już w całym kraju.

Początek marca cieplejszy, ale noce nadal chłodne

Początek marca przyniesie stopniowe ocieplenie, jednak bez gwałtownego przełomu. W ciągu dnia temperatury mogą wynosić od około 6 stopni Celsjusza na południowym zachodzie do 1 stopnia na północnym wschodzie kraju. Nocami nadal możliwe są spadki temperatury poniżej zera, miejscami do około -2 stopni.

Wszystko wskazuje na to, że przynajmniej do pierwszego tygodnia marca w Polsce utrzyma się pogoda chłodniejsza niż zwykle. Zima 2026 długo nie pozwoli o sobie zapomnieć.

Kiedy skończy się zima i będzie ciepło?

Amerykańskie prognozy pogody zapowiadają, że w drugiej połowie marca 2026 nadejdzie wczesna wiosna i nastąpi nagły wzrost temperatur.