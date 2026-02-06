W tym roku zima i mrozy trwają całe wieki i wielu z nas ma już dość takiej pogody. Śnieg, deszcz, gołoledź od dłuższego czasu daje się we znaki.

Kiedy skończy się zima? Amerykanie podali prognozę

Według prognozy amerykańskiego długoterminowego modelu pogodowegoGFS oraz sezonowego CFS, kolejne fale mrozów będą krótsze od poprzednich.

Teraz trwa odwilż, która skończy się w niedzielę (8.02), a całodobowy mróz wróci na 2-3 dni. Na wschodzie i północy nocami może być nawet -20 stopni.

Ale według prognoz w przyszłym tygodniu ociepli się już w całej Polsce. Temperatury wyniosą do 1-5 stopni, a na południu i zachodzie nawet do 10-12 stopni. Co prawda wrócą opady śniegu, i deszczu, ale zima będzie się stopniowo wycofywać.

Jak wskazuje portal twojapogoda.pl, że pierwsza połowa lutego będzie bardzo zmienna.

Wiosna nadchodzi? Padła data

Amerykańskie prognozy pokazują, że w drugiej połowie lutego łagodne masy powietrza przejmą stery. Temperatury będą dodatnie i na Śląsku i w Małopolsce pokażą nawet do 15 stopni. Pierwsza połowa marca zapowiada się spokojnie. Siarczyste mrozy będą łagodniejsze. Jak wskazują prognozy, to druga połowa marca zapowiada nadejście wczesnej wiosny i wzrost temperatur.