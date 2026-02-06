Rządowe Centrum Bezpieczeństwa rozsyła wiadomości SMS do osób przebywających na terenie powiatu żywieckiego. System ostrzegania zadziałał natychmiast po wykryciu krytycznego poziomu zanieczyszczeń. Eksperci prognozują, że w piątek 6 lutego jakość powietrza będzie fatalna. Głównym winowajcą jest smog, a konkretnie wysokie stężenie pyłu zawieszonego PM10.

Czym grozi "toksyczna chmura"?

Pył PM10 to groźna mieszanka toksycznych substancji, która łatwo dostaje się do naszych dróg oddechowych. Jego nadmiar w powietrzu to nie tylko kwestia brzydkiego zapachu czy mgły. Długotrwałe przebywanie w takich warunkach powoduje silny, męczący kaszel, zaostrzenie objawów astmy, poważne choroby układu krążenia i serca.

Reklama

Jak chronić się przed smogiem?

RCB wydało jasne instrukcje dla mieszkańców zagrożonego obszaru. Aby zminimalizować ryzyko zatrucia, stosuj się do poniższych zasad:

Nie wietrz pomieszczeń – zamknij szczelnie okna, by toksyny nie dostały się do środka.

Unikaj aktywności na zewnątrz – zrezygnuj z joggingu, roweru czy ćwiczeń na dworze.

Zostań w domu – jeśli możesz, odwołaj dzisiejsze spacery.

Jak wygląda sytuacja w reszcie kraju?

Choć powiat żywiecki walczy z toksyczną chmurą, sytuacja w Polsce jest zróżnicowana. Mieszkańcy północy, wschodu oraz centrum kraju oddychają dzisiaj czystym powietrzem – jakość określono tam jako dobrą lub bardzo dobrą. Gorzej jest na zachodzie Polski, gdzie wskaźniki pokazują jakość umiarkowaną i dostateczną. Południe kraju, poza objętą alertem Żywiecczyzną, również notuje obecnie przyzwoite parametry.