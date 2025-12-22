Pogoda w poniedziałek 22 grudnia będzie bardzo podobna do tej niedzielnej. Niemal w całym kraju prognozowane jest zachmurzenie duże i całkowite. Większych przejaśnień należy spodziewać się w rejonach podgórskich i w górach.

Słabe opady mżawki prognozowane są przede wszystkim na wschodzie kraju. Temperatura maksymalna wyniesie od 1-3 st. na północy, wschodzie i w centrum kraju do ok. 4-5 st. C, a lokalnie nawet 6 st. C na zachodzie i południowym zachodzie. Wiatr słaby z kierunków wschodnich.

Pogoda nocy z poniedziałku na wtorek

W nocy z poniedziałku na wtorek prognozowane jest zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami - przede wszystkim w centrum, i na północy kraju. Na krańcach północno-wschodnich mogą pojawić się słabe opady śniegu, a na krańcach południowych - w rejonie Małopolski, Śląska i Podkarpacia - mżawki, która lokalnie powodować będzie gołoledź. Na południu kraju nadal utrzymywać się będą mgły i zamglenia. Synoptyk zaznaczyła, że mgły lokalnie będą osadzać szadź. Termometry w ciągu nocy wskażą na przeważającym obszarze od minus 3 st. C do 0 st. C. Temperatura nad morzem wyniesie ok. 2 st. C. Wiatr słaby, chwilami umiarkowany, północno-wschodni i wschodni.

Reklama

Prognoza pogody na Wigilię

Reklama

Z obecnych prognoz wynika, że święta będą mroźne i słoneczne. W środę w ciągu dnia termometry wskażą ok. minus 4, minus 5 st. C., najcieplej, ok. minus 1 st. C, będzie na zachodzie. W wigilijną noc termometry wskażą od ok. minus 10 st. C w rejonie Suwałk i na Podlasiu, przez ok. minus 6 , minus 5 st. C w centrum kraju, do ok. minus 1 st. C na zachodzie. Na krańcach południowych mogą pojawić się słabe opady śniegu. Pierwszy i drugi dzień świąt będą pogodne niemal w całym kraju. W nocy termometry wskażą między minus 4 a minus 9 st. C, a w ciągu dnia ok. minus 2, minus 3 st. C.

Prognoza pogody na pierwszy dzień świąt Bożego Narodzenia

W pierwszy dzień świąt Bożego Narodzenia w większości kraju czeka nas pogodna i słoneczna aura. Tylko nad ranem lokalnie pojawią się zamglenia i mgły. Na termometrach zobaczymy od -5/-3 st. C na Suwalszczyźnie, przez -3/-1 st. C w centrum kraju, do -2/0 st. C na południu i zachodzie. Powieje północno-wschodni słaby i umiarkowany wiatr.