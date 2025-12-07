Analiza bieżącej sytuacji pogodowej

Od dłuższego czasu nad obszarem Polski utrzymuje się układ baryczny określany mianem "zgniłego wyżu", który jest typowy dla tej części roku. Charakteryzuje się on obecnością chmur, mgieł i niewielkich opadów, zamiast słonecznej aury. Pomimo tych warunków, temperatury osiągają wartości nietypowo wysokie jak na grudzień. Przykładowo, w sobotę 6 grudnia termometry wskazywały od 2,7 stopni Celsjusza w Pile i Zielonej Górze do 9,8 stopni Celsjusza w Nowym Sączu. To jednak stanowi zaledwie preludium do jeszcze wyższych wskazań, które pojawią się w kolejnych dniach.

Szczyt ocieplenia na początku tygodnia

Wyjątkowa zmiana pogodowa związana jest z nadchodzącym antycyklonem, który jest bardziej typowy dla okresu wiosennego. Już tuż po weekendzie, od poniedziałku 8 grudnia, nastąpi stopniowy wzrost temperatur. Tego dnia na zachodzie kraju spodziewane są wartości rzędu 12-13 stopni Celsjusza. Kulminacja ocieplenia przypadnie na wtorek i środę, 9 i 10 grudnia. W tych dniach na zachodzie, południu i południowym zachodzie słupki rtęci mogą sięgnąć nawet 14-15 stopni Celsjusza. W pozostałych regionach kraju odnotujemy temperatury w zakresie 8-10 stopni Celsjusza. Należy jednak pamiętać, że w tym czasie przez Polskę przemieszczać się będą fronty atmosferyczne, które przyniosą przelotne opady deszczu, najliczniejsze na północy.

Stabilna i słoneczna pogoda w drugiej połowie tygodnia

W drugiej połowie tygodnia nastąpi kolejna modyfikacja warunków atmosferycznych. Nad południową Europą rozbuduje się rozległy antycyklon, który obejmie swoim zasięgiem również Polskę. Ten typ układu barycznego jest charakterystyczny dla wiosny, co będzie odczuwalne w temperaturach. Choć wartości okażą się nieco niższe niż w kulminacyjnym okresie początku tygodnia, nadal będą one znacznie odbiegać od typowych grudniowych norm. Od czwartku do niedzieli, w dniach 11-14 grudnia, za dnia prognozuje się ogólnie 5-10 stopni Celsjusza, a jedynie podczas nocnych rozpogodzeń możliwe są lekkie przymrozki. Co istotne, tej fazie pogody wyżowej towarzyszyć będzie relatywnie duża ilość słońca. Mgły i zamglenia, jeśli wystąpią, pojawią się głównie nocami i będą miały ograniczony zasięg. Z uwagi na rzadkie o tej porze roku warunki, zachęca się do wykorzystania tego czasu na aktywności na świeżym powietrzu.