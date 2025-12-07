Jaka pogoda w niedzielę?
Niedziela będzie niestety pochmurna z przeważającymi opadami deszczu, które będą koncentrować się szczególnie na zachodzie i północy kraju. W rejonie Zatoki Gdańskiej można spodziewać się deszczu ze śniegiem.
Maksymalna temperatura w ciągu dnia wyniesie:
- Na wschodzie: od 2°C
- W większości kraju: od 3°C do 5°C
- Na zachodzie: do 9°C
Wiatr będzie słaby i umiarkowany, ale w porywach silniejszy, wiejący głównie z kierunku południowo-wschodniego i wschodniego. Na krańcach południowo-zachodnich wiatr będzie południowy.
Jaka jest idealna pogoda dla biegacza?
Choć biegacze mają różne preferencje, to podstawowe czynniki atmosferyczne - takie jak poziom wilgotności, prędkość wiatru, opady i temperatura - bezpośrednio wpływają na bezpieczeństwo i wyzwanie związane z treningiem. Mogą one znacząco spowalniać lub powodować dyskomfort. Idealna temperatura do biegania mieści się w zakresie od 7 do 15°C. Poza tym przedziałem, organizm musi pracować ciężej, co zwiększa odczuwalny wysiłek.
Ważne
Ze względu na bezpieczeństwo, bezwzględnie unikaj biegania podczas burz oraz gdy nawierzchnia jest oblodzona. Pamiętaj o intensywnym nawadnianiu, zwłaszcza w upale i wilgoci. Niezależnie od pogody, zawsze stosuj filtry UV i ubrania chroniące przed słońcem.
Jak się ubrać do biegania?
Na niedzielną, pochmurną i deszczową pogodę, ubierz się warstwowo, stawiając na nieprzemakalną kurtkę lub płaszcz (z kapturem) i wodoodporne buty, dodatkowo chroń się przed wilgcią ciepłą bluzą/swetrem, koszulką termiczną, długimi spodniami (jeśli zimniej); na północy i w rejonie Zatoki Gdańskiej (deszcz ze śniegiem) rozważ dodatkowo rękawiczki i czapkę, a na cieplejszym zachodzie wystarczy lekka kurtka przeciwdeszczowa.
Kluczowe elementy:
- Warstwy: Podstawa to bielizna termoaktywna/koszulka, potem bluza/sweter, a na wierzchu kurtka.
- Ochrona przed deszczem i wiatrem: To absolutna podstawa, ponieważ będzie pochmurno i mokro.
- Długie spodnie (jeansy, sztruksowe, lub spodnie sportowe, a jeśli bardzo zimno, to ocieplane).
- Bielizna: Koszulka z długim rękawem (może być termiczna).
- Wierzch: Kurtka przeciwdeszczowa, parka z membraną lub płaszcz wodoodporny. Kaptur jest bardzo ważny
- Wodoodporne buty (kalosze, buty trekkingowe, sneakersy z wodoodporną membraną) i ciepłe skarpetki (wełniane, termoaktywne).
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję