Jaka pogoda w niedzielę?

Niedziela będzie niestety pochmurna z przeważającymi opadami deszczu, które będą koncentrować się szczególnie na zachodzie i północy kraju. W rejonie Zatoki Gdańskiej można spodziewać się deszczu ze śniegiem.

Maksymalna temperatura w ciągu dnia wyniesie:

Na wschodzie: od 2°C

W większości kraju: od 3°C do 5°C

Na zachodzie: do 9°C

Wiatr będzie słaby i umiarkowany, ale w porywach silniejszy, wiejący głównie z kierunku południowo-wschodniego i wschodniego. Na krańcach południowo-zachodnich wiatr będzie południowy.

Jaka jest idealna pogoda dla biegacza?

Choć biegacze mają różne preferencje, to podstawowe czynniki atmosferyczne - takie jak poziom wilgotności, prędkość wiatru, opady i temperatura - bezpośrednio wpływają na bezpieczeństwo i wyzwanie związane z treningiem. Mogą one znacząco spowalniać lub powodować dyskomfort. Idealna temperatura do biegania mieści się w zakresie od 7 do 15°C. Poza tym przedziałem, organizm musi pracować ciężej, co zwiększa odczuwalny wysiłek.

Ważne Ze względu na bezpieczeństwo, bezwzględnie unikaj biegania podczas burz oraz gdy nawierzchnia jest oblodzona. Pamiętaj o intensywnym nawadnianiu, zwłaszcza w upale i wilgoci. Niezależnie od pogody, zawsze stosuj filtry UV i ubrania chroniące przed słońcem.

Jak się ubrać do biegania?

Na niedzielną, pochmurną i deszczową pogodę, ubierz się warstwowo, stawiając na nieprzemakalną kurtkę lub płaszcz (z kapturem) i wodoodporne buty, dodatkowo chroń się przed wilgcią ciepłą bluzą/swetrem, koszulką termiczną, długimi spodniami (jeśli zimniej); na północy i w rejonie Zatoki Gdańskiej (deszcz ze śniegiem) rozważ dodatkowo rękawiczki i czapkę, a na cieplejszym zachodzie wystarczy lekka kurtka przeciwdeszczowa.

Kluczowe elementy: