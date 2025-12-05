Jesienna szaruga obejmie Polskę. Prognoza pogody dla uczniów na piątek, 5 grudnia

Zbliżający się piątek, 5 grudnia 2025, będzie dniem dominacji pochmurnego nieba i wilgoci nad całą Polską. Pogoda będzie zróżnicowana regionalnie, ale ogólny charakter dnia pozostanie jesienny. Warto wziąć pod uwagę lokalne zagrożenia, takie jak gęste mgły oraz opady deszczu, które będą towarzyszyć uczniom w drodze do szkoły i z powrotem.

Szczegółowa prognoza pogody na piątek, 5 grudnia

Cały dzień upłynie pod znakiem dużego zachmurzenia. Mieszkańcy zachodniej, północnej i centralnej Polski muszą liczyć się z występowaniem opadów deszczu lub mżawki. Natomiast w regionach wschodnich i południowych poranek przyniesie gęste mgły, które mogą znacznie utrudniać widoczność, ograniczając ją nawet do około dwustu metrów, co wymaga szczególnej ostrożności. Po południu, w rejonie Tatr, spodziewane są mieszane opady deszczu ze śniegiem i samego śniegu. Temperatury będą dość zróżnicowane: najchłodniej, bo około 3 stopni Celsjusza, będzie na północnym zachodzie i nad morzem. W centrum kraju termometry wskażą od 6 do 7 stopni Celsjusza, natomiast najcieplej będzie na południowym wschodzie, gdzie temperatura osiągnie 9 lub 10 stopni Celsjusza. Wiatr powieje przeważnie słabo, choć na wschodzie okresowo może być umiarkowany i porywisty. Noc z piątku na sobotę utrzyma wysokie zachmurzenie, przyniesie lokalne mgły i dalszy spadek temperatury: od 4 stopni Celsjusza na północy do okolic 0 stopni Celsjusza na południu, a w rejonach podgórskich Karpat wystąpi niewielki mróz do -3 stopni Celsjusza.

Jak się ubrać w piątek?

Biorąc pod uwagę wilgoć i niskie temperatury, uczniowie powinni bezwzględnie zaopatrzyć się w parasol lub kurtkę przeciwdeszczową chroniącą przed przemoknięciem. Najlepszym wyborem będzie ubiór warstwowy (na tzw. "cebulkę"): pod kurtkę warto założyć ciepły sweter lub bluzę. Zaleca się również założenie wodoodpornego obuwia. Uczniowie z najchłodniejszych regionów (północny zachód i obszary górskie) powinni mieć ze sobą czapkę i rękawiczki, aby chronić się przed chłodem.