Ogólna aura piątku

Piątek, 5 grudnia 2025, na terenie całej Polski będzie dniem pochmurnym i wilgotnym, co zwiastuje kontynuację jesiennej aury.

Opady i mgły

Mieszkańcy zachodniej, północnej oraz centralnej części kraju muszą liczyć się z wystąpieniem opadów deszczu lub mżawki, natomiast po południu w rejonie Tatr spodziewane są mieszane opady deszczu ze śniegiem i samego śniegu. We wschodnich i południowych regionach poranek upłynie pod znakiem gęstych mgieł, które mogą znacząco utrudniać widoczność, ograniczając ją nawet do około dwustu metrów.

Temperatury i wiatr

W ciągu dnia spodziewane temperatury będą dość zróżnicowane: najchłodniej, bo około 3 stopni Celsjusza, będzie na północnym zachodzie i nad morzem, w centrum termometry wskażą 6-7 stopni Celsjusza, a najcieplej, 9-10 stopni Celsjusza, będzie na południowym wschodzie. Wiatr powieje przeważnie słabo, jednak na wschodzie okresowo może być umiarkowany i porywisty, a po południu na zachodzie kraju zmieni kierunek na południowo-zachodni i zachodni.

Prognoza na noc

Noc przyniesie dalszą dominację dużego lub całkowitego zachmurzenia, z miejscowymi drobnymi opadami i lokalnymi mgłami. Temperatura nocą spadnie, osiągając około 4 stopni Celsjusza na północy i zbliżając się do 0 stopni Celsjusza na południu, przy czym w rejonach podgórskich Karpat należy się spodziewać niewielkiego mrozu do -3 stopni Celsjusza.