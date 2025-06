W środę IMGW przewiduje zachmurzenie umiarkowane i duże, tylko na południu małe i umiarkowane. Lokalnie może spaść przelotny deszcz – z wyjątkiem południowym krańców Polski. W godzinach popołudniowych na północnym wschodzie możliwe są burze z porywistym wiatrem.

Temperatura maksymalna wyniesie od 16 st. C na Wybrzeżu, około 24 st. C w centrum, do 29 st. C na południowym wschodzie. Wiatr umiarkowany, okresami dość silny, w porywach do 65 km/h, a nad morzem do 75 km/h.

Pogoda w nocy ze środy na czwartek

W nocy ze środy na czwartek w zachodniej części kraju zachmurzenie małe lub bezchmurnie, we wschodniej – małe i umiarkowane. Początkowo duży i zanikający deszcz. Na Pomorzu nad ranem możliwe mgły. Temperatura minimalna od 9 st. C na północy do 17 st. C na krańcach południowo-wschodnich. W drugiej połowie nocy wiatr będzie słaby i zmienny.

W czwartek wyraźnie zacznie się ocieplać od południowego zachodu, nawet do 30 st. C. W piątek możliwe burze prawie w całym kraju i ochłodzenie. Sobota ma być spokojniejsza, znów z ociepleniem, podobnie w niedzielę.

Prognoza pogody dla Mazowsza

W dzień na terenie Mazowsza zapowiada się zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Pojawią się przelotne opady deszczu, możliwe burze. Temperatura maksymalna od 23 st. C do 25 st. C. Wiatr umiarkowany, okresami dość silny, w porywach, zwłaszcza w trakcie burz do 65 km/h, zachodni i północno-zachodni.

Prognoza pogody dla Małopolski

W Małopolsce przewiduje się zachmurzenie umiarkowane i duże, na południu województwa małe i umiarkowane. Na północy i wschodzie regionu po południu możliwe gdzieniegdzie przelotne opady deszczu. Temperatura maksymalna od 24 st. C na północy do 28 st. C na południu, w rejonach podgórskich od 24 st. C do 27 st. C, wysoko w Beskidach od 16 st. C do 19 st. C na szczytach Tatr około 13st. C.

Wiatr rano słaby i umiarkowany, później umiarkowany i w porywach do 55 km/h, a na północy regionu okresami dość silny i w porywach do 65 km/h, zachodni. W górach wiatr umiarkowany i dość silny, w porywach do 70 km/h, a w Tatrach dość silny i silny (od 30 km/h do 45 km/h), w porywach do 80 km/h; zachodni.