Jaka pogoda w piątek?

W piątek niemal w całym kraju utrzyma się pochmurna aura, a przejaśnienia pojawią się głównie na południowym wschodzie. Lokalnie na północy uważajmy na gęste mgły, które mogą obniżać widoczność nawet do 200 m. Na zachodzie możliwe są przelotne opady deszczu. Temperatury będą się wahać od 2 C

Jaka jest idealna pogoda dla biegacza?

Choć biegacze mają różne preferencje, to podstawowe czynniki atmosferyczne - takie jak poziom wilgotności, prędkość wiatru, opady i temperatura - bezpośrednio wpływają na bezpieczeństwo i wyzwanie związane z treningiem. Mogą one znacząco spowalniać lub powodować dyskomfort. Idealna temperatura do biegania mieści się w zakresie od 7 do 15°C. Poza tym przedziałem, organizm musi pracować ciężej, co zwiększa odczuwalny wysiłek.

Ważne Ze względu na bezpieczeństwo, bezwzględnie unikaj biegania podczas burz oraz gdy nawierzchnia jest oblodzona. Pamiętaj o intensywnym nawadnianiu, zwłaszcza w upale i wilgoci. Niezależnie od pogody, zawsze stosuj filtry UV i ubrania chroniące przed słońcem.

Jak się ubrać do biegania?

Przy chłodnych temperaturach najlepiej ubrać się warstwowo, unikając bawełny. Dzięki temu utrzymasz ciepło, a jednocześnie nie przegrzejesz się podczas biegu.

Warstwy odzieży

1. Warstwa podstawowa

Koszulka termoaktywna z długim rękawem

Materiał odprowadzający wilgoć od skóry

2. Warstwa środkowa

Bluza biegowa lub lekki polar

Odpowiada za dodatkowe ocieplenie

3. Warstwa zewnętrzna

Kurtka przeciwwiatrowa i oddychająca

Chroni przed wiatrem i ewentualnymi opadami

Dodatki

Głowa i szyja: Czapka biegowa, Komin termoaktywny (można naciągnąć na nos i usta)

Dłonie

Rękawiczki, najlepiej termoaktywne

Nogi

Długie legginsy lub spodnie do biegania z szybkoschnącego materiału

Stopy

Skarpety termoaktywne

Dodatkowe wskazówki