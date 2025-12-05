Jaka pogoda w piątek?
W piątek niemal w całym kraju utrzyma się pochmurna aura, a przejaśnienia pojawią się głównie na południowym wschodzie. Lokalnie na północy uważajmy na gęste mgły, które mogą obniżać widoczność nawet do 200 m. Na zachodzie możliwe są przelotne opady deszczu. Temperatury będą się wahać od 2 C
Jaka jest idealna pogoda dla biegacza?
Choć biegacze mają różne preferencje, to podstawowe czynniki atmosferyczne - takie jak poziom wilgotności, prędkość wiatru, opady i temperatura - bezpośrednio wpływają na bezpieczeństwo i wyzwanie związane z treningiem. Mogą one znacząco spowalniać lub powodować dyskomfort. Idealna temperatura do biegania mieści się w zakresie od 7 do 15°C. Poza tym przedziałem, organizm musi pracować ciężej, co zwiększa odczuwalny wysiłek.
Ważne
Ze względu na bezpieczeństwo, bezwzględnie unikaj biegania podczas burz oraz gdy nawierzchnia jest oblodzona. Pamiętaj o intensywnym nawadnianiu, zwłaszcza w upale i wilgoci. Niezależnie od pogody, zawsze stosuj filtry UV i ubrania chroniące przed słońcem.
Jak się ubrać do biegania?
Przy chłodnych temperaturach najlepiej ubrać się warstwowo, unikając bawełny. Dzięki temu utrzymasz ciepło, a jednocześnie nie przegrzejesz się podczas biegu.
Warstwy odzieży
1. Warstwa podstawowa
- Koszulka termoaktywna z długim rękawem
- Materiał odprowadzający wilgoć od skóry
2. Warstwa środkowa
- Bluza biegowa lub lekki polar
- Odpowiada za dodatkowe ocieplenie
3. Warstwa zewnętrzna
- Kurtka przeciwwiatrowa i oddychająca
- Chroni przed wiatrem i ewentualnymi opadami
Dodatki
- Głowa i szyja: Czapka biegowa, Komin termoaktywny (można naciągnąć na nos i usta)
Dłonie
- Rękawiczki, najlepiej termoaktywne
Nogi
- Długie legginsy lub spodnie do biegania z szybkoschnącego materiału
Stopy
- Skarpety termoaktywne
Dodatkowe wskazówki
- Unikaj bawełny: Nasiąka potem, długo schnie i wychładza organizm.
- Stosuj warstwowanie: Łatwo zdejmiesz jedną warstwę, gdy zrobi Ci się cieplej.
- Dbaj o widoczność: Wybieraj rzeczy z odblaskami; warto mieć lampkę lub czołówkę.
- Sprawdź temperaturę odczuwalną: Wiatr i wilgotność mogą obniżać komfort cieplny - dostosuj strój do realnych odczuć.
