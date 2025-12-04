Prognoza pogody na czwartek

W czwartek, 4 grudnia, na przeważającej części Polski utrzyma się pochmurna i miejscami mglista pogoda, jednak na południu oraz południowym wschodzie kraju można spodziewać się większych przejaśnień, a nawet okresowych rozpogodzeń. Lokalnie mogą wystąpić słabe opady deszczu lub mżawki, a w rejonach podgórskich Sudetów także deszcz ze śniegiem.

Warunki drogowe i widzialność

Szczególną ostrożność należy zachować z uwagi na silne zamglenia i mgły, które ograniczą widzialność, miejscami do około 500 metrów, a rano i wieczorem mogą być jeszcze gęstsze, redukując widoczność nawet do 100 metrów.

Temperatura i wiatr

Termometry wskażą od 2 do 3 stopni Celsjusza na północy i w rejonach podgórskich, około 5 stopni Celsjusza w centrum kraju, do najwyższych wartości 7-9 stopni Celsjusza na południowym wschodzie. Wiatr będzie przeważnie słaby, wiejący z kierunków południowych i południowo-wschodnich, choć na wybrzeżu stanie się umiarkowany. Na Przedgórzu Sudeckim chwilami będzie porywisty, natomiast w Sudetach porywy mogą osiągać prędkość do 70 km/h.

Prognoza na noc

W nocy zachmurzenie pozostanie duże lub całkowite, choć na południu możliwe są większe przejaśnienia. W wielu miejscach pojawią się słabe opady deszczu lub mżawki, a także gęste mgły, które lokalnie ograniczą widzialność do około 200 metrów. Temperatura minimalna wyniesie od 0 do 3 stopni Celsjusza, a jedynie na Podhalu spadnie do około -2 stopni Celsjusza. Wiatr utrzyma się słaby, z kierunków południowych, z wyjątkiem Tatr, gdzie porywy osiągną do 70 km/h.