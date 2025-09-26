IMGW zapowiada słoneczny weekend. Jedynie początkowo na południu kraju pojawi się więcej chmur oraz zanikające opady deszczu. W niedzielę już zacznie się chmurzyć na północnym wschodzie i tam pojawią się opady deszczu.

W nocy przymrozki

Noc z piątku na sobotę na południowym zachodzie i południu kraju będzie pochmurna. Miejscami spadnie słaby deszcz do trzech litrów na metr kwadratowy. Temperatura minimalna wyniesie od 1 stopnia Celsjusza na Suwalszczyźnie, przez 4-6 st. C w centrum kraju, do 9-10 st. C na Ziemi Lubuskiej i Dolnym Śląsku. Na północnym wschodzie kraju mogą wystąpić przygruntowe przymrozki.

W następnych dniach pogoda nie będzie nas rozpieszczać. Strefa dużego zachmurzenia z opadami deszczu utrzymywać się będzie na obszarze całego kraju. Noce mają być, na wschodzie nawet z przygruntowymi przymrozkami do –3 st. C. W dzień temperatura początkowo wyniesie maksymalnie 19 st. C, później spadnie.

Prognoza pogody na 27 i 28 września

W niedzielę i poniedziałek IMGW przewiduje zachmurzenie umiarkowane, od wschodu wzrastające do dużego, aż do wystąpienia opadów deszczu. Temperatura minimalna wyniesie od 3 st. C w rejonach podgórskich do 12 st. C na wybrzeżu. Temperatura maksymalna to od 8 st. C w rejonach podgórskich do 16 st. C na północnym zachodzie. Wiatr słaby i umiarkowany, miejscami na południu i wschodzie porywisty, wschodni i północno-wschodni.

Prognoza za tydzień

Od wtorku do czwartku synoptycy przewidują zachmurzenie duże z opadami deszczu. Będzie chłodno, temperatura minimalna ma kształtować się od 0 st. C w rejonach podgórskich do 12 st. C w strefie nadmorskiej. Temperatura maksymalna wyniesie od 7 st. C w rejonach podgórskich do 15 st. C nad morzem. Nad morzem w czwartek porywy wiatru mogą osiągać do 60 km/h.