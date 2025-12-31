Korki S7 - gdzie sytuacja była najtrudniejsza?

Największe problemy drogowe odnotowano na odcinku S7 w powiecie ostródzkim. We wtorek po południu, 30 grudnia, z powodu intensywnych opadów śniegu trasa została całkowicie zablokowana.

W kierunku Warszawy korek osiągał niemal 7 kilometrów, natomiast w stronę Gdańska zator miał nawet 16 kilometrów długości. W korkach utknęły setki pojazdów, w tym samochody ciężarowe, które miały największe trudności z poruszaniem się po zaśnieżonej jezdni.

Sytuacja na S7 31.12 0- najnowszy raport drogowy

Według aktualnych informacji przekazywanych przez służby, w środę 31 grudnia ruch na trasie S7 został częściowo opanowany. W kierunku Gdańska ruch jest niewielki i odbywa się płynnie. W stronę Warszawy samochody poruszają się wolno, jednak przejazd jest możliwy i nie ma obecnie całkowitych zatorów. Policja oraz służby drogowe na bieżąco monitorują sytuację, zwracając szczególną uwagę na pojazdy ciężarowe, które wciąż mogą powodować lokalne utrudnienia.

Dlaczego doszło do paraliżu na S7?

Bezpośrednią przyczyną korków na S7 były intensywne opady śniegu oraz silny wiatr, który szybko nawiewał śnieg na jezdnię. Pracę pługopiaskarek znacznie utrudniały warunki atmosferyczne, a oczyszczone fragmenty drogi w krótkim czasie ponownie były zasypywane. Pod eskortą policji tworzono tzw. korytarze życia, umożliwiające wyjazd samochodów osobowych z najbardziej zasypanych odcinków trasy.

Pomoc dla kierowców. Ostróda uruchomiła schronienie

W związku z paraliżem na S7 pomoc dla kierowców zorganizowało także miasto Ostróda. Urząd miejski został uruchomiony jako tymczasowe schronienie dla osób, które nie mogły kontynuować podróży.

Kilkanaście osób, w tym rodziny z dziećmi, mogło tam przenocować, ogrzać się oraz zjeść ciepły posiłek. Służby apelują, aby w przypadku pogorszenia warunków pogodowych rozważyć przerwanie podróży.

Czy korki na S7 mogą się dzisiaj powtórzyć?

Sytuacja na trasie S7 pozostaje dynamiczna. Choć ruch został przywrócony, służby nie wykluczają ponownych utrudnień, zwłaszcza jeśli opady śniegu się nasilą lub dojdzie do wypadków. Kierowcom zaleca się śledzenie bieżących komunikatów drogowych i, jeśli to możliwe, unikanie podróży przez Warmię i Mazury w godzinach wieczornych i nocnych.

Prognoza pogody 31.12 - Warmińsko-Mazurskie (okolice S7)

Dzisiaj temperatury będą oscylowały poniżej zera, typowe dla zimowych warunków: ok. -3 °C w dzień do nawet -8 °C nocą. Przewidywane są też lekkie opady śniegu w ciągu dnia, choć będą słabsze niż wczoraj. Zachmurzenie będzie umiarkowane do dużego, co sprzyja zaleganiu śniegu na drogach. Wiatr będzie słabszy lub umiarkowany, około 10-20 km/h z porywami do 28 km/h. Oznacza to, że warunki będą mniej intensywne niż wczoraj.

Dla kierowców oznacza to, że śnieg i mróz utrzymują się, warunki na drodze S7 31.12 pozostaną trudne. Nawet lekkie opady przy ujemnej temperaturze mogą powodować zbijanie się śniegu i śliskość jezdni.

Prognoza pogody 1.01.2026 - Warmińsko- Mazurskie

1 stycznia 2026 temperatura w ciągu dnia ma wzrosnąć do około 1°C, co sprzyja mieszanym opadom śniegu z deszczem. To zwiększa ryzyko gołoledzi. Ponadto wiatr znacznie się wzmocni, prognozy przewidują nawet 50-56 km/h w godzinach popołudniowych i wieczornych. Warunki na drogach pozostaną trudne.