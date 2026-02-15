Alerty IMGW przed mrozem

IMGW wydał alerty I stopnia przed silnym mrozem dla województwa:

pomorskiego,

warmińsko-mazurskiego,

podlaskiego,

mazowieckiego,

większości obszaru woj. kujawsko-pomorskiego,

północnej części woj. lubelskiego

łódzkiego,

a także powiatów na południu woj. małopolskiego oraz powiatu żywieckiego (woj. śląskie).

Prognozowany jest spadek temperatur poniżej minus 13 st. C, a w niektórych powiatach na północy kraju termometry mogą pokazać nawet minus 23 st. C.

Alerty IMGW - do kiedy obowiązują?

Na północy woj. warmińsko-mazurskiego alerty obowiązywały od godz. 11.43 w niedzielę. Dla większości obszaru objętego ostrzeżeniami zaczną one natomiast obowiązywać o godz. 20. Alerty pozostaną w mocy do godz. 9 w poniedziałek.

Do godz. 18 w niedzielę zachowują także ważność ogłoszone wcześniej ostrzeżenia przed intensywnymi opadami śniegu na południowym wschodzie Polski (dla większości woj. małopolskiego, północnej części woj. podkarpackiego oraz powiatów na południu woj. świętokrzyskiego i lubelskiego). Prognozowany jest tam przyrost pokrywy śnieżnej o 5-10 cm, miejscami do 15 cm.

Ostrzeżenie I stopnia przewiduje warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych mogących powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia.

GDDKiA wydała komunikat. Chodzi o opady śniegu

W związku z warunkami atmosferycznymi, w niedzielę komunikat wydała także Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad. GDDKiA poinformowała, że na obszarze woj. śląskiego, świętokrzyskiego, małopolskiego, lubelskiego, łódzkiego, opolskiego, wielkopolskiego, podkarpackiego, mazowieckiego oraz dolnośląskiego występuje opad śniegu. Na terenie woj. wielkopolskiego, podkarpackiego i dolnośląskiego występują mżawki lub śnieg z deszczem, a w woj. małopolskim i zachodniopomorskim pojawiają się mgły. Na południu Polski lokalnie występuje błoto pośniegowe. Dyrekcja apeluje o ostrożną jazdę.