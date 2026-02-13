Po chwilowym ociepleniu nad Polskę nadciąga gwałtowna zmiana pogody. Przechodzący front atmosferyczny sprowadza spadek temperatury, który w połączeniu z wilgotną nawierzchnią zamieni drogi w lodowiska. Alerty pierwszego stopnia (żółte) obowiązują od godzin wieczornych i mogą potrwać do jutrzejszego południa. Po opadach deszczu oraz śniegu temperatura spadnie poniżej zera, co spowoduje zamarzanie mokrych nawierzchni i wystąpienie oblodzenia pierwszego stopnia.

Gdzie będzie najniebezpieczniej? Lista województw

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej opublikował serię komunikatów o zagrożeniach pogodowych, które wymagają szczególnej uwagi mieszkańców większości regionów kraju. Kluczowe ostrzeżenia zaczną obowiązywać w piątek wieczorem i utrzymają się do sobotniego poranka, koncentrując się przede wszystkim na niebezpiecznym zjawisku oblodzenia. Alerty pierwszego stopnia w tym zakresie dotyczą w całości województw:

podlaskie,

warmińsko-mazurskie,

pomorskie,

kujawsko-pomorskie,

mazowieckie,

lubelskie,

łódzkie,

świętokrzyskie,

małopolskie,

podkarpackie,

śląskie,

dolnośląskie (część wschodnia).

Specjaliści przewidują, że po wcześniejszych opadach deszczu, deszczu ze śniegiem oraz mokrego śniegu dojdzie do gwałtownego zamarzania wilgoci na drogach i chodnikach. Proces ten będzie potęgowany przez prognozowane spadki temperatury, która lokalnie może obniżyć się nawet do poziomu -8 stopni Celsjusza, tworząc skrajnie trudne warunki komunikacyjne.

Ostrzeżenie IMGW przed roztopami

Równolegle w częściach województw mazowieckiego i łódzkiego, a także w całym województwie lubelskim i fragmentach podkarpackiego, do piątkowego wieczoru aktualne pozostają ostrzeżenia przed roztopami. Na wskazanych terenach dodatnie temperatury wywołują szybką odwilż oraz intensywne topnienie zalegającego śniegu. Sytuację pogodową komplikują dodatkowe zagrożenia w pasie północnym kraju, gdzie w województwach pomorskim i warmińsko-mazurskim do popołudnia w piątek występują opady marznące powodujące gołoledź, a na samej północy Pomorza obowiązuje alert przed silnymi śnieżycami.

Uwaga na śnieżyce i marznący deszcz na północy

Na północy kraju, szczególnie w województwie pomorskim, dodatkowo obowiązują alerty przed śnieżycami. Prognozuje się tam przyrost pokrywy śnieżnej nawet o 15-20 cm. W połączeniu z marznącym deszczem warunki będą tam najtrudniejsze w całym kraju. Wszystkie te zjawiska są klasyfikowane jako zagrożenia pierwszego stopnia, co oznacza, że mogą one prowadzić do strat materialnych oraz realnie zagrażać życiu i zdrowiu, wymagając od obywateli dużej ostrożności i śledzenia komunikatów.

Alert IMGW. Jak długo potrwa zagrożenie?

Prognozy wskazują, że najtrudniejsza sytuacja utrzyma się do piątkowego popołudnia (13 lutego). Jednak synoptycy nie wykluczają przedłużenia alertów, gdyż w weekend do Polski ma napłynąć jeszcze chłodniejsze powietrze z północy, co może przynieść siarczyste mrozy we wschodnich regionach kraju.