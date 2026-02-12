Gdzie będzie najcieplej w piątek 13 lutego?

W czwartek 12 lutego termometry pokazały 5–10 stopni, a na Śląsku i w Małopolsce od 10 do nawet 15 stopni w cieniu. Jak na środek astronomicznej zimy to wyjątkowo wysokie temperatury.

W piątek 13 lutego nadal będzie bardzo ciepło. Na ponad połowie obszaru kraju temperatura przekroczy 5 stopni. Na południu ponownie może zbliżyć się do 10 stopni. To będzie drugi dzień z rzędu, gdy Polska znajdzie się pod wpływem znacznie łagodniejszego powietrza z południa Europy.

Ale w weekend nagłe załamanie

Trzeba jednak jasno powiedzieć, to ocieplenie nie utrzyma się długo. Już w weekend nastąpi gwałtowne załamanie pogody. Wróci całodobowy mróz, a na północnym wschodzie temperatura może spaść nawet do minus 20 stopni. Po krótkim, niemal wiosennym epizodzie znowu zrobi się bardzo zimowo. Możliwe są również opady śniegu i powrót typowo lutowej aury. Więcej w artykule poniżej.

W przyszłym tygodniu jeszcze cieplej. Nawet 18 stopni

Prognozy długoterminowe pokazują kolejną falę łagodnego powietrza, donosi portal Twojapogoda.pl. Apogeum ocieplenia prognozowane jest na piątek 20 lutego. Na północy i wschodzie spodziewane są wartości 4–8 stopni. W centrum, na zachodzie i południu od 8 do 15 stopni. Najcieplej ponownie może być na Śląsku i w Małopolsce, gdzie lokalnie prognozy pokazują nawet 18 stopni.