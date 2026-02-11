Ostrzeżenie IMGW – gdzie i kiedy będzie niebezpiecznie?

Instytut IMGW-PIB wydał ostrzeżenie pierwszego stopnia przed opadami marznącymi powodującymi gołoledź.

Alert obowiązuje:

od 11 lutego 2026 r. (środa) godz. 12:10

do 12 lutego 2026 r. (czwartek) godz. 10:00

Prognozowane są słabe opady marznącego deszczu lub mżawki, które przy kontakcie z wychłodzoną nawierzchnią będą zamarzać.

Te powiaty muszą uważać

Ostrzeżenie dotyczy części województwa mazowieckiego, w tym m.in. powiatów:

ciechanowskiego, legionowskiego, łosickiego, makowskiego, mińskiego, mławskiego, nowodworskiego, ostrołęckiego, ostrowskiego, płockiego, płońskiego, przasnyskiego, pułtuskiego, siedleckiego, sierpeckiego, sokołowskiego, węgrowskiego, wołomińskiego, wyszkowskiego i żuromińskiego.

Drogi mogą zamienić się w lodowisko

Największe zagrożenie pojawi się na mostach, wiaduktach i drogach lokalnych. Nawet cienka warstwa lodu może być niemal niewidoczna, a bardzo niebezpieczna.

Synoptycy podkreślają, że przy temperaturze w okolicach zera wystarczy niewielki opad, by nawierzchnie stały się śliskie.

Co to znaczy "ostrzeżenie pierwszego stopnia"?

Przewiduje się warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Prowadzenie działalności w warunkach narażenia na działanie tych czynników jest utrudnione i niebezpieczne. Spodziewaj się utrudnień wynikających z prowadzenia działań w obszarze występowania zagrożenia, w tym opóźnień spowodowanych utrudnieniami w ruchu drogowym, zakłóceń w przebiegu imprez plenerowych lub możliwość ich odwołania. Zalecana ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej.