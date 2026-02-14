IMGW wydał alerty I stopnia przed intensywnymi opadami śniegu dla województwa:

opolskiego (od godz. 17 w sobotę do godz. 8 w niedzielę),

(od godz. 17 w sobotę do godz. 8 w niedzielę), śląskiego (zacznie obowiązywać w sobotę o godz. 18 i potrwa do godz. 11 następnego dnia),

(zacznie obowiązywać w sobotę o godz. 18 i potrwa do godz. 11 następnego dnia), małopolskiego,

świętokrzyskiego (alert potrwa od godz. 19 w sobotę do godz. 13 w niedzielę),

(alert potrwa od godz. 19 w sobotę do godz. 13 w niedzielę), podkarpackiego (alert od godz. 21 w sobotę do godz. 15 w niedzielę).

W tych regionach prognozowane są opady śniegu powodujące przyrost pokrywy śnieżnej o 5-10 cm, miejscami do 15 cm. Dodatkowo spadek temperatury poniżej 0 st. C będzie powodować zamarzanie mokrych nawierzchni dróg i chodników, powodując ich oblodzenie.

Nawet -22°C i śnieżyce. Alerty IMGW dla 8 województw

Dla części województw: dolnośląskiego (od godz. 14 do godz. 21 w sobotę) oraz woj. małopolskiego (do godz. 8 w niedzielę) IMGW wydał ostrzeżenie I stopnia przed oblodzeniem. Prognozuje się tam opady deszczu i deszczu ze śniegiem przechodzące w śnieg przy jednoczesnym spadku temperatury poniżej 0 st. C, co będzie powodować zamarzanie mokrej nawierzchni dróg oraz chodników i ich oblodzenie. Temperatura minimalna od -6 st. C do -3 st. C, temperatura minimalna przy gruncie od -7 st. C do -4 st. C.

Instytut poinformował także o ostrzeżeniu I stopnia przed silnym mrozem dla części województwa warmińsko-mazurskiego i podlaskiego. Alerty obowiązywać będą od godz. 20 w sobotę, do godz. 9 w poniedziałek. W nocy z niedzieli na poniedziałek temperatura miejscami spadnie do minus 22 st. C., a wiatr osiągnie od 10 km/h do 15 km/h.

Ostrzeżenie I stopnia przewiduje warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych mogących powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia.

IMGW prognozuje w sobotę zachmurzenie całkowite z opadami śniegu, a na południu i południowym wschodzie deszczu ze śniegiem oraz lokalnie deszczu. Temperaturę maksymalną od -6 st. C na północnym wschodzie, przez 0 st. C w centrum do 7 st. C na południu.

W nocy z soboty na niedzielę przewidywane jest zachmurzenie duże i całkowite, miejscami opady śniegu na południu i południowym wschodzie. Temperatura od -12 st. C na północnym wschodzie, ok. -6 st. C w centrum do -1 st. C na krańcach południowo-wschodnich.

W niedzielę na południu, w centrum i na wschodzie kraju opady śniegu. Temperatura od -7 st. C na północnym wschodzie do 0 st. C na południowym wschodzie.

GDDKiA podała w sobotnim komunikacie, że z powodu trudnych warunków atmosferycznych, w niektórych województwach na drogach mogą pojawiać się utrudnienia. Wskazała, że opady śniegu obecnie występują na terenie województw: zachodniopomorskiego, lubuskiego, wielkopolskiego, dolnośląskiego, pomorskiego, mazowieckiego i lubelskiego. Mgła utrudnia jazdę po drogach na terenie województwa śląskiego. Błoto pośniegowe występuje na trasach w woj. warmińsko-mazurskim (DK16 Zawada-Iława) oraz woj. podlaskim (S61 Suwałki-Budzkisko). Lokalna śliskość występuje w woj. warmińsko-mazurskim na trasach DK16 Mrągowo-Ełk i Stanowo-Sambrowo, DK59 Giżycko-Mrągowo oraz DK63 Stanowo-Sambrowo.

GDDKiA apeluje do kierowców o ostrożną jazdę.