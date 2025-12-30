Alert RCB. Które województwa objęte są ostrzeżeniem?

Alert Rządowego Centrum Bezpieczeństwa obowiązuje we wtorek i środę (30 i 31 grudnia). Otrzymają go mieszkańcy województwa warmińsko-mazurskiego, a także części województw pomorskiego, podlaskiego, kujawsko-pomorskiego oraz mazowieckiego.

Treść alertu RCB brzmi:

„Uwaga! Dziś i jutro (30–31.12) prognozowane są zawieje, zamiecie śnieżne i silny wiatr. Trudne warunki drogowe, możliwe przerwy w dostawie prądu. Śledź komunikaty.”

Najwyższy stopień ostrzeżeń IMGW. Nawet 60 cm śniegu

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia trzeciego, najwyższego stopnia przed intensywnymi opadami śniegu. Obowiązują one od wtorkowego przedpołudnia do południa w środę.

Najtrudniejsza sytuacja prognozowana jest w województwie pomorskim, szczególnie w powiatach wschodnich, oraz w województwie warmińsko-mazurskim, głównie w jego zachodniej i centralnej części. Według prognoz opady śniegu będą umiarkowane i silne, powodując przyrost pokrywy śnieżnej od 20 do 40 cm, a miejscami nawet do około 60 cm. W ciągu dnia 30 grudnia możliwe są również burze śnieżne.

Zamiecie i zawieje śnieżne. Silny wiatr do 80 km/h

Dla północno-wschodniej i centralnej Polski obowiązują ostrzeżenia drugiego stopnia przed zawiejami i zamieciami śnieżnymi. Zjawiska te będą spowodowane opadami śniegu oraz silnym wiatrem wiejącym z północnego zachodu.

Prognozowana średnia prędkość wiatru wyniesie do 40 km/h, natomiast w porywach może osiągać nawet 80 km/h. Takie warunki znacząco ograniczą widzialność i mogą prowadzić do lokalnych paraliży komunikacyjnych.

Ostrzeżenia przed silnym wiatrem. Na Pomorzu nawet 100 km/h

Na północy, zachodzie i południu kraju obowiązują również ostrzeżenia pierwszego stopnia przed silnym wiatrem. Na Pomorzu wydano ostrzeżenia drugiego stopnia.

W województwie pomorskim prognozuje się wiatr o średniej prędkości do 60 km/h, w porywach do 90 km/h, a miejscami nawet do 100 km/h. Tak silne podmuchy mogą powodować uszkodzenia infrastruktury, łamanie drzew oraz przerwy w dostawach energii elektrycznej.

Gdzie warunki będą najtrudniejsze?

Najbardziej niebezpieczne warunki pogodowe prognozowane są w północno-wschodniej Polsce, częściowo w centralnej części kraju, a także w wyższych partiach Tatr. Intensywne opady śniegu w połączeniu z silnym wiatrem będą sprzyjać powstawaniu zamieci i zawiei śnieżnych.

Służby apelują o zachowanie ostrożności, ograniczenie podróży do niezbędnego minimum oraz bieżące śledzenie komunikatów pogodowych i ostrzeżeń IMGW.