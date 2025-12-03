Aktualna pogoda i odejście od zimowych warunków

Po zimowym okresie w drugiej połowie listopada, obecnie nastąpiła zmiana pogody, która charakteryzuje się występowaniem mgieł, chmur i niewielkich opadów, natomiast słońce pojawia się tylko sporadycznie. Aktualne średnie dobowe temperatury wynoszą od około zera do pięciu stopni Celsjusza, co meteorolodzy określają mianem termicznego przedzimia. Co ciekawe, w nadchodzących dniach zamiast oczekiwanego spadku, temperatury mają rosnąć, co oddala perspektywę nadejścia prawdziwej zimy.

Wyjątkowe ocieplenie przedświąteczne i prognozy długoterminowe

Analizując prognozy na okres Bożego Narodzenia, Europejskie Centrum Prognoz Średnioterminowych (ECMWF) przewiduje wyjątkowo ciepłe warunki w tygodniu od 15 do 21 grudnia, kiedy to temperatura może przekroczyć normę z lat 1990-2020 nawet o trzy do czterech stopni Celsjusza, a słupki rtęci często wskażą ponad dziesięć stopni; co więcej, mróz nie pojawi się nawet w nocy. Po tym cieplejszym okresie spodziewane jest nieznaczne ochłodzenie, jednak nadal temperatury pozostaną wyraźnie dodatnie i utrzymają się przynajmniej do początku 2026 roku, co wciąż będzie dalekie od zimy.

Scenariusz pogodowy na Boże Narodzenie: deszcz, wiatr i brak śniegu

Amerykański model CFS dostarcza bardziej szczegółowych przewidywań na sam okres świąt Bożego Narodzenia, wskazując na dominujący wpływ niżów atlantyckich. Taka sytuacja oznacza dalsze utrzymywanie się wysokich jak na grudzień temperatur, ale jednocześnie pogoda stanie się bardzo dynamiczna. Należy zatem przygotować się na znaczną ilość opadów deszczu oraz silniejszy wiatr. Szansa na opady śniegu w tym czasie wydaje się minimalna, a jest bardzo prawdopodobne, że śnieg nie pojawi się nawet w rejonach górskich.

Ryzyko błędu w prognozach pogody

Należy jednak pamiętać, że prognozy wydawane na tak długi horyzont czasowy są zawsze obarczone sporym ryzykiem wystąpienia błędu.