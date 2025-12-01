Utrzymujące się mgły

Mimo iż jest już popołudnie, w wielu regionach Polski, zwłaszcza w jej centralnej i południowej części, wciąż utrzymują się gęste mgły i towarzyszące im niskie chmury. Lokalnie mgły te są marznące, co czyni drogi i chodniki wyjątkowo śliskimi. Choć w tej chwili powoli słabną, ich ponowne i szybkie nasilenie nastąpi tuż po zachodzie słońca.

Reklama

Alerty IMGW: zakres i czas obowiązywania

Praktycznie cała Polska jest zagrożona wystąpieniem bardzo silnych mgieł. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW) wydał ostrzeżenia dla czternastu województw. W nocy mgły spowiją niemal cały kraj; alerty nie obejmują jedynie województw lubuskiego i zachodniopomorskiego, a także zachodniej Wielkopolski i północnych oraz centralnych powiatów województwa pomorskiego. Synoptycy nie wykluczają jednak, że w niektórych miejscach mglista pogoda, ograniczająca widoczność, może utrzymywać się przez cały dzień, tak jak ma to miejsce obecnie.

Szczegóły ostrzeżeń IMGW i prawdopodobieństwo

Reklama

Według treści ostrzeżeń, prognozowane są gęste mgły, w których widzialność może miejscami spaść poniżej 200 metrów. Mgły te lokalnie będą osadzać szadź, co w konsekwencji spowoduje śliskość nawierzchni zarówno dróg, jak i chodników. Prawdopodobieństwo wystąpienia tego zjawiska zostało oszacowane przez synoptyków na 75 proc.

Utrudnienia komunikacyjne, zwłaszcza na lotniskach

Istnieje duże ryzyko, że występowanie gęstych mgieł w godzinach wieczornych, nocnych i porannych w poniedziałek, spowoduje poważne utrudnienia komunikacyjne. Dotyczy to w szczególności transportu lotniczego. Możliwe jest, że niektóre porty lotnicze będą musiały przekierowywać samoloty, a w skrajnych przypadkach nawet wstrzymać część lotów. Podobne problemy występowały już w ostatnich godzinach, na przykład na lotnisku w Krakowie.

Prognoza długoterminowa

Prognozy na najbliższe dni nie są pomyślne. Prawdopodobnie przez cały nadchodzący tydzień utrzyma się podobna sytuacja meteorologiczna, związana z bliskością tak zwanego "zgniłego wyżu". Oznacza to, że gęste mgły będą obecne na przeważającym obszarze kraju, zarówno w nocy, jak i w dzień. Miejscami widoczność może spaść do zaledwie kilkudziesięciu metrów, co z dużą pewnością będzie skutkować wystosowaniem przez IMGW kolejnych ostrzeżeń.