Według najnowszych prognoza meteorologów, czeka nas ciepły grudzień. Już ud początku grudnia nad Polską pojawi się wyż który przyniesie stabilizację pogody i znaczące ocieplenie. Ilość opadów wyraźnie się zmniejszy. W pierwszej połowie tygodnia temperatury w ciągu dnia będą dodatnie, osiągając od 2 st. C do 6 st. C w większości kraju. Najcieplej prognozowane jest na zachodzie oraz na Podkarpaciu, gdzie termometry mogą pokazać nawet 10 st. C-12 st. C.

W tym roku możemy się spodziewać równie ciepłego grudnia, jak w latach ubiegłych - wynika z prognoz IMGW. Anomalia średniej temperatury może wynieść od 1 do 2,5 st. C względem lat 1991-2020.

Jaka pogoda w Boże Narodzenie 2025?

W pierwszych dwóch tygodniach grudnia odchylenie temperatury od dotychczasowej normy prawdopodobnie wyniesie od 0,6 do 2,8 stopnia C. Z analiz Europejskiego Centrum Średnioterminowych Prognoz Pogody (ECMWF) wynika, że średnie temperatury mogą być wyższe od normy o około 1,5–2,5 st. C.

Amerykański model CFSv2 wskazuje, że grudzień będzie cieplejszy o 1-2 st. C. Ocieplenie obejmie niemal całą Europę, w tym także Polskę. Nadchodzące święta Bożego Narodzenia również mogą być ciepłe, a ewentualne opady śniegu będą wyjątkowo rzadkie. Są to jednak prognozy długoterminowe, które mogą jeszcze ulec sporym zmianom.

Czy w Boże Narodzenie spadnie śnieg?

W czasie świąt temperatury maksymalne mają wahać się w ciągu dnia od 0 st C do 3 st. C, a nocą spadać do -2 st. C. Najchłodniej ma być na wschodzie kraju i na Podhalu, gdzie termometry w najcieplejszym momencie dnia rzadko przekroczą 0 st. C.

Największe prawdopodobieństwo opadów śniegu i pojawienia się białego krajobrazu wystąpi na wschodzie i południu Polski. Jeden z modeli (CFS) przewiduje, że w Wigilię i Boże Narodzenie pokrywa śnieżna może sięgnąć od 2 do nawet 20 centymetrów, w zależności od regionu.