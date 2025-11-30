W niedzielne popołudnie, większość kraju pokryje się chmurami, z nielicznymi przejaśnieniami jedynie na południowym zachodzie. IMGW wydał alerty, które obowiązują aż do poniedziałku.

Bardzo niebezpiecznie na drogach

Pogoda w Polsce ulegnie pogorszeniu w nocy już z niedzieli na poniedziałek. Synoptyk Szymon Ogórek z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzegł przed pochmurnymi warunkami, a także marznącymi opadami deszczu, które mogą lokalnie prowadzić do gołoledzi. Na południu i w centrum kraju pojawią się gęste mgły. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia I stopnia dla obszarów wschodnich, centralnych oraz południowo-zachodnich Polski. Mgły mogą powodować osadzanie się szadzi i śliskość na drogach i chodnikach.

Zmiana temperatury w Polsce

Termometry w niedzielę wskażą 0 st. C na północnym wschodzie, około 2 st. C w centrum, najcieplej, do 7 st. C, będzie na południu, na zachodzie oraz południowym wschodzie. Wiatr będzie słaby, nad morzem umiarkowany, zmienny, z przewagą kierunków południowych i południowo-wschodnich. Noc z niedzieli na poniedziałek będzie pochmurna. Na wschodzie spadnie deszcz, na Górnym Śląsku i w centrum możliwe opady marznące powodujące gołoledź, w Sudetach opady deszczu ze śniegiem. Na południu i w centrum kraju utrzymywać się będzie mgła. Temperatura wyniesie od minus 1 st. C do 3 st. na krańcach południowo-wschodnich i zachodnich, 3 st. C w centrum. Chłodniej będzie w obszarze karpackim, gdzie termometry wskażą do minus 7 st. C.

Pogoda na poniedziałek, 1 grudnia

W poniedziałek na przeważających obszarze Polski zachmurzenie całkowite, miejscami mgła, słabe i lokalnie marznące opady deszczu, które mogą powodować gołoledź. Wysoko w górach opady śniegu. Temperatura wyniesie około 1-2 st. C w centrum, do 6 st. C na zachodzie. Wiatr będzie słaby, zachodni i południowo-zachodni.