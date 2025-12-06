Prognoza pogody na sobotę i na noc

W ciągu dnia w sobotę, 6 grudnia 2025, na przeważającym obszarze kraju spodziewane jest duże, a miejscami nawet całkowite zachmurzenie. Jedynie mieszkańcy południowych i południowo-wschodnich regionów mogą liczyć na większe przejaśnienia i rozpogodzenia. Lokalnie, zwłaszcza w pasie północnym i centralnym, możliwe są niewielkie opady deszczu lub mżawki. Dodatkowym utrudnieniem w komunikacji będą mgły ograniczające widoczność do około 300 metrów, prognozowane na Śląsku, ziemi kieleckiej, w części Małopolski oraz na Podkarpaciu.

Mikołajki 2025. Temperatura i wiatr

Termometry w Mikołajki wskażą maksymalnie od 3 do 7 stopni Celsjusza na większości terytorium Polski. Wyższą temperaturę, do 9 stopni Celsjusza, odnotuje się na krańcach południowo-wschodnich. Wiatr będzie przeważnie słaby lub umiarkowany, z kierunków południowych i południowo-wschodnich. Na Dolnym Śląsku wiatr może być nieco silniejszy, a w Małopolsce powieje ze wschodu. Bardzo silne podmuchy o prędkości do 80 km/h wystąpią w rejonie Sudetów.

Warunki atmosferyczne w nocy. Jaka będzie temperatura?

W nocy z soboty na niedzielę duże zachmurzenie utrzyma się, choć miejscami pojawią się przejaśnienia, a na zachodzie nawet rozpogodzenia. Możliwe są słabe opady deszczu, zwłaszcza w regionach północnych, centralnych i południowych. W rejonie Tatr spodziewane są opady deszczu ze śniegiem i samego śniegu. Na południu i zachodzie, a lokalnie również w Małopolsce (gdzie widoczność może spaść nawet do 100 m), należy spodziewać się mgieł ograniczających widoczność do około 200 metrów. Minimalna temperatura wyniesie od 0 do 4 stopni Celsjusza. Cieplej, do 5 stopni Celsjusza, będzie w okolicach Zatoki Gdańskiej. Niewielkie przymrozki (od -3 stopni Celsjusza do 0 stopni Celsjusza) wystąpią lokalnie na południowym zachodzie, na krańcach południowo-wschodnich oraz w rejonach podgórskich. Wiatr pozostanie słaby i umiarkowany, wiejąc z kierunków południowych, z chwilowymi porywami na Przedgórzu Sudeckim.