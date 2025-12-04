Prognoza pogody na czwartek

W czwartek na przeważającym obszarze kraju spodziewane są pochmurne aury z dużym, a miejscami całkowitym zachmurzeniem. Jedynie mieszkańcy południa i południowego wschodu mogą liczyć na przejaśnienia, tam zachmurzenie będzie małe lub umiarkowane.

Utrudnienia w widoczności

W całym regionie pojawią się zamglenia i gęste mgły, które mogą ograniczać widoczność nawet do 200 metrów. Temperatura maksymalna wyniesie od 1 C do 5 C. Cieplej będzie a południowym wschodzie, gdzie termometry mogą wskazać do 8 C. Powieje słaby wiatr, chwilami z porywami do umiarkowanego, z kierunków południowo-wschodnich i południowych.

Jaka jest idealna pogoda dla biegacza?

Choć biegacze mają różne preferencje, to podstawowe czynniki atmosferyczne - takie jak poziom wilgotności, prędkość wiatru, opady i temperatura - bezpośrednio wpływają na bezpieczeństwo i wyzwanie związane z treningiem. Mogą one znacząco spowalniać lub powodować dyskomfort. Idealna temperatura do biegania mieści się w zakresie od 7 do 15°C. Poza tym przedziałem, organizm musi pracować ciężej, co zwiększa odczuwalny wysiłek.

Ważne Ze względu na bezpieczeństwo, bezwzględnie unikaj biegania podczas burz oraz gdy nawierzchnia jest oblodzona. Pamiętaj o intensywnym nawadnianiu, zwłaszcza w upale i wilgoci. Niezależnie od pogody, zawsze stosuj filtry UV i ubrania chroniące przed słońcem.

Jak się ubrać do biegania?

Przy chłodnych temperaturach najlepiej ubrać się warstwowo, unikając bawełny. Dzięki temu utrzymasz ciepło, a jednocześnie nie przegrzejesz się podczas biegu.

Warstwy odzieży

1. Warstwa podstawowa

Koszulka termoaktywna z długim rękawem

Materiał odprowadzający wilgoć od skóry

2. Warstwa środkowa

Bluza biegowa lub lekki polar

Odpowiada za dodatkowe ocieplenie

3. Warstwa zewnętrzna

Kurtka przeciwwiatrowa i oddychająca

Chroni przed wiatrem i ewentualnymi opadami

Dodatki

Głowa i szyja: Czapka biegowa, Komin termoaktywny (można naciągnąć na nos i usta)

Dłonie

Rękawiczki, najlepiej termoaktywne

Nogi

Długie legginsy lub spodnie do biegania z szybkoschnącego materiału

Stopy

Skarpety termoaktywne

Dodatkowe wskazówki