Prognoza pogody IMGW na niedzielę i noc z niedzieli na poniedziałek

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW) przewiduje, że w niedzielę, 7 grudnia, niebo nad Polską będzie w przeważającej mierze pokryte dużym zachmurzeniem. Jedynie na południowych krańcach kraju można spodziewać się większych przejaśnień. Na zachodzie, północy oraz na wschodzie kraju miejscami wystąpią słabe opady deszczu i mżawki, natomiast w pasie centralnym i na południu Polski utrzyma się pogoda bez opadów. Początkowo należy liczyć się z występowaniem gęstych mgieł, które mogą lokalnie ograniczać widzialność nawet do 100 metrów. Wieczorem zjawisko to powróci, ograniczając widzialność do około 300 metrów.

Reklama

Temperatura i wiatr

Maksymalna temperatura w ciągu dnia wyniesie od 3 do 7 stopni Celsjusza. Najcieplej będzie na Dolnym Śląsku i Opolszczyźnie, gdzie termometry wskażą do 9 stopni Celsjusza. Wiatr na ogół będzie słaby i powieje z kierunków południowych. Wyjątkiem jest rejon Zatoki Gdańskiej, gdzie wiatr będzie umiarkowany. Na południu kraju wiatr lokalnie będzie słaby i zmienny, natomiast w Sudetach spodziewany jest wiatr porywisty.

Warunki pogodowe w nocy (z niedzieli na poniedziałek)

W nocy z niedzieli na poniedziałek utrzyma się duże zachmurzenie, choć na południu kraju będą możliwe większe przejaśnienia, a nawet rozpogodzenia. Słabe opady deszczu i mżawki wystąpią miejscami na zachodzie, północy i wschodzie Polski. W centrum i na południu kraju pozostanie bez opadów. We wschodniej połowie kraju pojawią się mgły, które lokalnie mogą ograniczać widzialność do 100 metrów. Minimalna temperatura w nocy wyniesie od 2 do 6 stopni Celsjusza. Chłodniej będzie na wschodzie, gdzie temperatura spadnie do około 0 stopni Celsjusza. W rejonach podgórskich Karpat prognozowane są przymrozki, z temperaturą minimalną od -3 do 0 stopni Celsjusza. Wiatr będzie słaby, zaś w rejonie Zatoki Gdańskiej umiarkowany, wiejący z kierunków południowych i południowo-wschodnich. Na południu kraju wiatr lokalnie będzie słaby i zmienny.