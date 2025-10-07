Prognoza pogody dla uczniów na wtorek. Jak się ubrać 7 października?

We wtorek, 7 października 2025 roku, przelotny deszcz pojawi się głównie na obszarze Górnego Śląska i Małopolski. W górach robi się zimowo: w Sudetach prognozowany jest deszcz ze śniegiem, a w Karpatach – także sam śnieg; w Tatrach pokrywa śnieżna może wzrosnąć o 5 do 7 cm.

Temperatura i wiatr we wtorek, 7 października

We wtorek temperatury będą dość niskie. Najcieplej będzie na zachodzie, gdzie termometry wskażą do 16 stopni Celsjusza. W centrum kraju utrzyma się około 13 stopni, a najchłodniej będzie na południu, z temperaturą maksymalną rzędu 11 stopni. Uczniowie mieszkający w rejonach podgórskich Karpat muszą przygotować się na zaledwie 8 stopni. Wiatr powieje słabo i zmiennie, ale w połączeniu z chłodnym powietrzem i opadami będzie potęgował uczucie zimna.

Poranek i wieczór

Pamiętajcie, że poranki będą bardzo rześkie – na południowym wschodzie temperatura minimalna spadnie do około 4 stopni (w górach do 3 stopni Celsjusza). Wieczorem i w nocy pogoda pogorszy się na zachodzie: w zachodniej części kraju pojawią się opady deszczu, a na Pomorzu Zachodnim deszcz może być intensywny (do 10 mm). Poza zachodem trzeba uważać na mgły i zamglenia, które lokalnie mogą ograniczyć widzialność nawet do 200 metrów.

Jak się ubrać? Rady dla uczniów!

Wtorkowa aura wymaga zastosowania zasady "na cebulkę". Rano i wieczorem będzie chłodno, a w ciągu dnia w wielu miejscach możliwy deszcz. Twoja szafa na jutro powinna zawierać: