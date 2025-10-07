Prognoza pogody dla uczniów na wtorek. Jak się ubrać 7 października?
We wtorek, 7 października 2025 roku, przelotny deszcz pojawi się głównie na obszarze Górnego Śląska i Małopolski. W górach robi się zimowo: w Sudetach prognozowany jest deszcz ze śniegiem, a w Karpatach – także sam śnieg; w Tatrach pokrywa śnieżna może wzrosnąć o 5 do 7 cm.
Temperatura i wiatr we wtorek, 7 października
We wtorek temperatury będą dość niskie. Najcieplej będzie na zachodzie, gdzie termometry wskażą do 16 stopni Celsjusza. W centrum kraju utrzyma się około 13 stopni, a najchłodniej będzie na południu, z temperaturą maksymalną rzędu 11 stopni. Uczniowie mieszkający w rejonach podgórskich Karpat muszą przygotować się na zaledwie 8 stopni. Wiatr powieje słabo i zmiennie, ale w połączeniu z chłodnym powietrzem i opadami będzie potęgował uczucie zimna.
Poranek i wieczór
Pamiętajcie, że poranki będą bardzo rześkie – na południowym wschodzie temperatura minimalna spadnie do około 4 stopni (w górach do 3 stopni Celsjusza). Wieczorem i w nocy pogoda pogorszy się na zachodzie: w zachodniej części kraju pojawią się opady deszczu, a na Pomorzu Zachodnim deszcz może być intensywny (do 10 mm). Poza zachodem trzeba uważać na mgły i zamglenia, które lokalnie mogą ograniczyć widzialność nawet do 200 metrów.
Jak się ubrać? Rady dla uczniów!
Wtorkowa aura wymaga zastosowania zasady "na cebulkę". Rano i wieczorem będzie chłodno, a w ciągu dnia w wielu miejscach możliwy deszcz. Twoja szafa na jutro powinna zawierać:
- Warstwa bazowa i ocieplenie: Zwykła koszulka, a na nią ciepła bluza lub sweter. To podstawa, którą możesz zdjąć w nagrzanej klasie.
- Kurtka: Koniecznie załóż kurtkę przejściową, najlepiej wodoodporną lub przeciwdeszczową. To najważniejsza warstwa chroniąca przed wilgocią.
- Dół: Zdecydowanie długie spodnie i ciepłe skarpety.
- Obuwie: Nieprzemakalne, wygodne buty (np. trapery, sportowe buty z membraną), aby uniknąć przemoczenia stóp.
- Dodatki: Wrzuć do plecaka parasol, zwłaszcza jeśli mieszkasz w rejonach z przewidywanym deszczem. Rano może przydać się również cienka czapka i szalik.
