Aktualna sytuacja pogodowa i ostrzeżenia IMGW

Od wczesnego ranka na obszarze rozciągającym się od Śląska po północno-wschodnią Polskę utrzymuje się gęste zachmurzenie, któremu towarzyszą intensywne opady śniegu, a lokalnie także deszczu ze śniegiem, natomiast w centrum kraju notowane są opady deszczu. W rejonach górskich dominuje śnieg, przy czym w Sudetach porywy wiatru mogą osiągać prędkość do 100 km/5, a w Karpatach do 70 km/h, co stwarza ryzyko powstawania zawiei i zamieci śnieżnych. We wschodnich i południowo-wschodnich regionach, gdzie temperatura jest wyższa, obserwowane są opady deszczu, a prognozowana suma opadów w tych miejscach może wynieść dziś od 10 do 15 mm.

Reklama

Przewidywana intensyfikacja opadów i śnieżyce

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW) ostrzega przed nasilającymi się w środę śnieżycami, z kulminacją przewidywaną po godzinie 14:00. Modele opadów IMGW wskazują, że największa intensywność opadów nastąpiła po tej godzinie, szczególnie na obszarach od Śląska i zachodniej Małopolski, poprzez centrum i środkowy zachód, aż po Mazury i Suwalszczyznę. Miejscami prognozowany przyrost pokrywy śnieżnej ma osiągnąć 20-25 cm. Alerty pogodowe IMGW obowiązują do godziny 6:00 w czwartek. W trakcie opadów należy spodziewać się znacznego ograniczenia widzialności, która może spaść nawet do 200 metrów. Opady mają zacząć ustępować dopiero w czwartek wieczorem.

Prognoza temperatur i alerty RCB

Maksymalne temperatury w większości kraju wyniosą od 0 do 2 stopni Celsjusza, natomiast nieco cieplej, bo do 4 stopni Celsjusza, będzie na południowym wschodzie i północnym zachodzie. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa (RCB) wydało alerty dla mieszkańców dziewięciu województw – warmińsko-mazurskiego, kujawsko-pomorskiego, mazowieckiego, wielkopolskiego, łódzkiego, dolnośląskiego, opolskiego, śląskiego oraz małopolskiego (w tym w powiecie tatrzańskim) – ostrzegając przed intensywnym śniegiem w środę i czwartek i apelując o zachowanie szczególnej ostrożności na drogach i chodnikach oraz bieżące śledzenie komunikatów meteorologicznych.