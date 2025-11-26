Pierwsze poważne spadki temperatury pojawią się w nocy z czwartku na piątek. Na Mazowszu, Warmii, Mazurach, Podlasiu, w Wielkopolsce i w centralnej części kraju słupki rtęci pokażą poniżejminus 10 stopni. Lokalnie, zwłaszcza na Śląsku i w Małopolsce, mróz może sięgnąć nawet minus 15.

To jednak dopiero początek. Dwie kolejne noce zapowiadają się jeszcze zimniej. Od piątku do niedzieli w południowych województwach możliwe są spadki do około minus 20 stopni. Pozostałe regiony również zanotują silny mróz, często w okolicach minus 15.

Do Polski wkroczy siarczysty mróz. Nocami nawet minus 20 stopni

Najtrudniejsze warunki wystąpią w rejonach górskich i podgórskich. W kotlinach zimne powietrze będzie się utrzymywać najdłużej, co przełoży się na wyjątkowo niskie temperatury. W wielu miejscach pogodne, bezchmurne niebo nocą dodatkowo pogłębi ochłodzenie. Tam, gdzie utrzyma się zachmurzenie, mróz będzie słabszy.

Od piątku do niedzieli w części kraju utrzyma się mróz całodobowy. Na południu, zachodzie, w centrum i na północnym wschodzie nawet w najcieplejszym momencie dnia temperatura może nie przekroczyć minus 1 stopnia.

Źródło: Twojapogoda.pl, MEDIA