Siarczysty mróz i snieżyce nadchodzą do Polski

Jak wynika z prognoz serwisu severe-weather.eu, nad Europe dotrze arktyczna fala, która obejmie 2/3 kontynentu. Pogoda będzię groźna. Do Polski dotrą śnieżyce i arktyczne mrozy.

Z informacji portalu wynika, że głównym elementem nadciągających warunków pogodowych będzie blokada wyżowa nad Grenlandią. Zjawisko to wyrzuca masy zimnego powietrza na południe Europy, co w wielu regionach może obniżyć temperaturę o 12-15 stopni poniżej normy.

Kolejne ocieplenie stratosferyczne spowoduje dalszą destabilizację wiru polarnego, zwiększając ryzyko przedłużenia zimna do końca stycznia - wyjaśniają metereolodzy. Dodatkowo eksperci zwracają uwagę na tzw. zderzenie mas powietrza. Gdy mroźne powietrze arktyczne zderzy się z utrzymującym się ciepłem i wysoką wilgotnością Morza Śródziemnego, spowoduje to serię intensywnych niżów barycznych - podaje serwis

Synoptycy zapowiadają też, że pod koniec tygodnia i w weekend w Europie Zachodniej przetoczy burza atlantycka, która może przynieść rekordowe opady śniegu.

Wir polarny - czym jest?

Wir polarny jest stałym i rozległym, wysoko troposferycznym cyklonem, który znajduje się wyłącznie w pobliżu bieguna ziemskiego (północnego lub południowego). Zimą staje się silniejszy.

Dochodzi w tym okresie do "rozerwania" się części wiru polarnego, co sprowadza arktyczne powietrze z rejonów okołobiegunowych. Skutkuje to dużymi spadkami temperatury powietrza przy powierzchni ziemi.

