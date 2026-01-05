Śnieżyce, które ostatnio sparaliżowały północ kraju zaskoczyły swoją potęgą. Paraliż dotknął wiele rejonów m.in. Pomorze Gdańskie, Warmie i Mazury i Mazowsze.
Jak podaje portal twojapogoda.pl, powołując się na amerykański model pogodowy GFS, takie anomalie będą częstsze.
Załamanie pogody od wtorku
Od wtorku do piątku (6-9.01) z południa Europy nad południowe i wschodnie województwa dotrze wilgotny układ niżowy. Co za tym idzie, przyniesie bardzo duże ilości śniegu.
W tym okresie ma spaść od 10 do 20 centymetrów śniegu, a lokalnie 30 centymetrów i nawet więcej.
Gdzie spadnie najwięcej śniegu?
Warmie i Mazury, Mazowsze, Lubelszczyzna, Podlasie i Podkarpacie znajdzie się pod największą ilością białego puchu. Śnieg dotrze też w okolice Karpat.
Jeśli amerykańskie prognozy się sprawdzą, to czeka nas powtórka ze śnieżyć, które nawiedziły ostatnio północ Polski, tylko ze zwiększaną siłą, ponieważ żywioł obejmie znaczną część kraju.
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję