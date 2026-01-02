Czy w Karpaczu jest teraz śnieg?

Tak. Na początku stycznia w Karpaczu panują zimowe warunki. Prognozy wskazują na opady śniegu oraz utrzymywanie się ujemnych temperatur, co sprzyja zachowaniu pokrywy śnieżnej.

Czy dziś, 2 stycznia, będzie padał śnieg w Karpaczu?

Tak. Na dziś prognozowane są opady śniegu z bardzo wysokim prawdopodobieństwem, sięgającym około 90%. Śnieg może padać zarówno w ciągu dnia, jak i w nocy.

Czy śnieg będzie padał również w weekend?

Tak. W sobotę przewidywane są kolejne opady śniegu, miejscami bardziej intensywne. W niedzielę opady będą słabsze, ale nadal możliwe. Poniżej szczegółowa prognoza pogody dla Karpacza na kilka dni.

Piątek, 2 stycznia 2026 - śnieg w Karpaczu pewny

W piątek 2 stycznia w Karpaczu prognozowane są opady śniegu. Prawdopodobieństwo ich wystąpienia sięga około 90%, a to oznacza bardzo dużą szansę na biały krajobraz.

W ciągu dnia może spaść około 0,3 mm śniegu, a w nocy nawet do 0,4 mm. Temperatury utrzymają się wyraźnie poniżej zera, -9/-7 stopnia C, dlatego opady nie powinny przechodzić w deszcz. To dobra wiadomość dla narciarzy, gdyż świeży śnieg poprawi warunki na stokach.

Sobota, 3 stycznia 2026 – kolejna porcja śniegu

Sobota zapowiada się bardzo dobrze pod kątem zimowej aury. Prawdopodobieństwo opadów śniegu wynosi około 80–85%.

Według prognoz w ciągu dnia może spaść około 2,4 mm śniegu, a nocą dodatkowo około 1,8 mm. Oznacza to, że w Karpaczu możliwy jest wyraźny przyrost pokrywy śnieżnej, co szczególnie ucieszy osoby planujące weekendowy wyjazd na narty. Temperatura wciąż na minusie, -10/-9 stopnia C.

Niedziela, 4 stycznia 2026 – słabsze opady śniegu

W niedzielę sytuacja pogodowa nieco się uspokoi. Szansa na opady śniegu spada do około 40–45% w ciągu dnia.

Jeśli śnieg się pojawi, będzie go niewiele, bo około 0,1 mm. W nocy prawdopodobieństwo opadów spada jeszcze bardziej, do około 25 procent, z możliwą ilością około 0,2 mm śniegu. Warunki nadal pozostaną zimowe, ale bez intensywnych opadów. Temperatura -13/-9 stopnia C.

Kolejne dni – opady śniegu nadal możliwe

W następnych dniach prognozy nadal wskazują na utrzymujące się ujemne temperatury (-11/-9 stopnia C), co sprzyja zachowaniu pokrywy śnieżnej. W środę, 7 stycznia, ponownie pojawia się szansa na opady śniegu, z prawdopodobieństwem około 35% w dzień i niemal 50% w nocy. Nocą może spaść nawet kilka milimetrów śniegu, co może ponownie poprawić warunki na stokach.