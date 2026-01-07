Przed nami kilka dni siarczystego mrozu

Od 7 stycznia z dnia na dzień chłód będzie się pogłębiać. Najniższe temperatury prognozowane są na koniec tego tygodnia i potrwają do początku przyszłego, kiedy o świcie termometry w wielu regionach Polski pokażą -15° C, lokalnie od -20/-25°C, a w górach mróz będzie jeszcze silniejszy (nawet -35°C).

Mroźna aura utrzyma się najprawdopodobniej do połowy stycznia. Potem prognozowana jest wyraźna zmiana. Do Polski napłynie łagodniejsze powietrze polarno-morskie, który przyniesie szybki wzrost temperatur wartości nawet kilkanaście stopni powyżej zera, gwałtowne roztopy i topnienie śniegu. To scenariusz na jaki na jaki często nie jest przygotowana infrastruktura.

Zabójczy mróz bez litości zmierza do Polski. Krytyczne noce z temperaturami do -20°C

Mróz długotrwały jest groźniejszy niż rekordowy

Jedna bardzo zimna noc to szok, ale systemy zwykle sobie radzą. Kilka dni dużego mrozu z rzędu to zupełnie inna historia. Materiały kurczą się stopniowo, wilgoć zamarza coraz głębiej, a instalacje nie mają kiedy "odpocząć". Właśnie wtedy zaczynają się problemy, których nie widać na pierwszy rzut oka.

Co zaczyna zawodzić jako pierwsze?

Po pierwsze instalacje wodne i kanalizacja. Najczęściej kłopoty pojawiają się w piwnicach, garażach podziemnych i nieogrzewanych częściach budynków. Zamarzające rury pękają dopiero po czasie, a cofki i rozszczelnienia pojawiają się często przy pierwszej odwilży. Szczególnie narażone są instalacje w starszych zabudowach.

Długotrwały mróz oznacza też maksymalne obciążenie sieci energetycznej. To wtedy zdarzają się lokalne przerwy w dostawach prądu, problemy z automatyką kotłów czy spadki wydajności pomp ciepła.

Również elektrozamki i napędy nie lubią mrozu. Po kilku dniach chłodu zaczynają się zacięcia bram garażowych, problemy z domofonami.

Kolejnym bardzo dużym problemem jest to, że po długotrwałych mrozach zaczyna pękać nawierzchnia dróg i chodników. Seria zamarzania i odmrażania rozszerza mikropęknięcia, powoduje zapadanie się studzienek i uszkadza krawężniki. Skutki widać dopiero jak zrobi się cieplej.

Zima, do której nie jesteśmy przygotowani

Problemem nie jest sama niska temperatura, ale jej niestabilność. Częste skoki temperatury, wilgoć i długie okresy chłodu to warunki, których wiele sieci i instalacji nie miało " w założeniach". Dlatego coraz częściej obserwujemy sytuacje, w których zima nie bije rekordów, a mimo to powoduje realne straty i utrudnienia.

Co warto zrobić już teraz, przed nadejściem mrozów?

Przede wszystkim należy zabezpieczyć rury w piwnicach i garażach. Możemy zaizolować rury odsłonięte nawet prowizorycznie - pianką izolacyjną, otuliną, a ostateczności grubym ręcznikiem czy matą. To naprawdę daje efekt. Nie zakręcamy całkowicie ogrzewania w pustych lokalach, minimalna temperatura chroni instalację przed zamarznięciem.

Sprawdzajmy też na bieżąco działanie bram, domofonów i zamków. W miarę możliwości usuwamy wilgoć z mechanizmów lub użyjmy preparatów do zamków i prowadnic, silikonowych lub grafitowych. Zwykłe oleje nie są polecane, gdyż często tylko pogarszają sprawę.

Upewnijmy się, że ogrzewanie ma awaryjny tryb pracy. Sprawdzajmy, czy kotły i piece działają stabilnie. Warto mieć awaryjne źródło ciepła, choćby grzejnik elektryczny, koc termiczny czy ciepłą odzież. Zawsze warto mieć pod ręką latarkę i naładowany powerbank. Jeżeli mamy kuchnię na prąd, warto zainwestować w małą butle gazową z palnikiem. Jeśli mieszkamy w domu jednorodzinnym, dobrym rozwiązaniem jest mały agregat prądotwórczy.

Mieszkańcy zabudowy wielorodzinnej, powinni zgłaszać wszystkie drobne usterki od razu do wspólnot i zarządców, zanim staną się poważne.