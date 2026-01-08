Temperatura -41,5 stopnia

Temperatura spadła w Finlandii poniżej 40 stopni mrozu po raz pierwszy tej zimy. Tak niskie odczyty na północnych szerokościach geograficznych nie są rzadkim zjawiskiem, ale przy wysokim ciśnieniu słońce, które pięknie świeci, jest tylko ozdobą dnia, a nie naturalną grzałką – skomentował dyżurny meteorolog Fińskiego Instytutu Meteorologicznego, Juha Jantunen.

Mroźna zima w Finlandii 2026

Bardzo niskie temperatury utrzymują się na terenie całej Finlandii od początku 2026 roku i już wcześniej w styczniu rejestrowano poniżej minus 35 stopni. W czwartek na południowo-zachodnim wybrzeżu w okolicach Turku i Pori jest około minus 10 stopni, w okolicach Helsinek i Tampere około minus 15, w Karelii na wschodzie około minus 25. Najcieplej jest na Wyspach Alandzkich – około zera.

Rekordowe zużycie prądu z powodu mrozów w Finlandii

Według operatora sieci przesyłowych Fingrid z powodu mrozów zużycie energii elektrycznej w Finlandii osiągnęło najwyższy poziom w historii. System elektroenergetyczny działa jednak normalnie i nie ma zagrożenia dla dostaw – przekazano w komunikacie.

