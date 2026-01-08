Temperatura -41,5 stopnia

Temperatura spadła w Finlandii poniżej 40 stopni mrozu po raz pierwszy tej zimy. – Tak niskie odczyty na północnych szerokościach geograficznych nie są rzadkim zjawiskiem, ale przy wysokim ciśnieniu słońce, które pięknie świeci, jest tylko ozdobą dnia, a nie naturalną grzałką – skomentował dyżurny meteorolog Fińskiego Instytutu Meteorologicznego, Juha Jantunen.

Mroźna zima w Finlandii 2026

Bardzo niskie temperatury utrzymują się na terenie całej Finlandii od początku 2026 roku i już wcześniej w styczniu rejestrowano poniżej minus 35 stopni. W czwartek na południowo-zachodnim wybrzeżu w okolicach Turku i Pori jest około minus 10 stopni, w okolicach Helsinek i Tampere około minus 15, w Karelii na wschodzie około minus 25. Najcieplej jest na Wyspach Alandzkich – około zera.

Rekordowe zużycie prądu z powodu mrozów w Finlandii

Według operatora sieci przesyłowych Fingrid z powodu mrozów zużycie energii elektrycznej w Finlandii osiągnęło najwyższy poziom w historii. System elektroenergetyczny działa jednak normalnie i nie ma zagrożenia dla dostaw – przekazano w komunikacie.