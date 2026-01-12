Jak podaje Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej w dzień zachmurzenie będzie duże z większymi przejaśnieniami, na zachodzie i północy kraju początkowo z rozpogodzeniami. Miejscami, głównie na wschodzie kraju wystąpią opady śniegu. Temperatura maksymalna wyniesie od -12°C na północnym wschodzie, około -6°C w centrum do -2°C na zachodzie kraju; cieplej będzie na wybrzeżu około 0°C. Wysoko w górach wiatr będzie dość silny i silny, wysoko w Sudetach w porywach do 90 km/h, w Karpatach do 70 km/h. Wiatr w Karpatach może powodować zawieje i zamiecie śnieżne.

Ostrzeżenia IMGW

Jak informuje IMGW, wystąpią dzisiaj jeszcze intensywne opady śniegu. Wydano ostrzeżenie drugiego stopnia, a prawdopodobieństwo wystąpienia opadów wynosi 80 proc. Prognozowane są opady śniegu, okresami o natężeniu umiarkowanym i silnym, powodujące przyrost pokrywy śnieżnej o 15 cm do 30 cm, w górach od 25 cm do 40 cm.

Ostrzeżenie obowiązuję od: 2026-01-11 01:00 do: 2026-01-12 10:00

Dodatkowo IMGW wydało ostrzeżenie przed intensywnymi opady śniegu pierwszego stopnia. Prognozowane są opady śniegu powodujące przyrost pokrywy śnieżnej miejscami o 10 cm do 20 cm, w górach do 30 cm.

Obowiązywać będą od: 2026-01-11 01:00 do: 2026-01-12 10:00

IMGW ostrzega też przed silnym mrozem. Ostrzeżenie pierwszego stopnia prognozuje temperaturę minimalną od -18°C do -15°C; w nocy 12/13.01 (pon/wt) i 13/14.01 (wt/śr) od -22°C do -19°C. Temperatura maksymalna w dzień od -13°C do -10°C. Wiatr będzie wiał z średnią prędkością od 15 km/h do 25 km/h.

Ostrzeżenie obowiązuje od: 2026-01-11 18:00 do: 2026-01-14 09:00

Co będzie działo się w nocy?

Według prognoz w nocy zachmurzenie będzie duże i całkowite, większe przejaśnienia i rozpogodzenia wystąpią na wschodzie i północnym wschodzie kraju. Miejscami wystąpią opady śniegu, nad ranem na południowym zachodzie przechodzące w deszcz ze śniegiem i marznący deszcz powodujący gołoledź. Temperatura minimalna wyniesie od -22°C, -20°C na wschodzie, około -11°C w centrum, do -3°C, -2°C na zachodzie i wybrzeżu. Wysoko w Sudetach wiatr będzie wiał w porywach do 90 km/h, a w Karpatach do 55 km/h, może powodować zawieje i zamiecie śnieżne.