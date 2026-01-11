Instytut wydał ostrzeżenia I stopnia przed intensywnymi opadami śniegu dla:

woj. kujawsko-pomorskiego,

części woj. łódzkiego,

południowej części woj. podkarpackiego.

dla zachodniego Mazowsza.

Prognozowane są tam opady śniegu powodujące przyrost pokrywy śnieżnej miejscami o 10 cm do 15 cm oraz północno-zachodni wiatr o średniej prędkości do 25 km/h, w porywach do 50 km/h, który może powodować zawieje i zamiecie śnieżne. Ostrzeżenie obowiązywać będzie do niedzieli do końca dnia.

Ostrzeżenia I stopnia przed zamieciami śnieżnymi

IMGW wydał również ostrzeżenia I stopnia przed zamieciami śnieżnymi dla:

woj. kujawsko-pomorskiego,

części woj. łódzkiego.

Na tych obszarach prognozowane są zawieje i zamiecie śnieżne spowodowane opadami śniegu i wiatrem o średniej prędkości do 30 km/h, w porywach około 55 km/h, z północnego zachodu. Lokalnie możliwy przyrost pokrywy śnieżnej do 10 cm. Ostrzeżenie obowiązywać będzie do niedzieli do godz. 20. Alerty I stopnia przed zamieciami śnieżnymi wydano też dla woj. podkarpackiego, gdzie obowiązywać będą od godz. 12 w niedzielę do poniedziałkowego południa.

IMGW ostrzega przed silnym mrozem

Przed silnym mrozem I stopnia Instytut ostrzega mieszkańców:

województwa podlaskiego,

części warmińsko-mazurskiego,

lubuskiego,

dolnośląskiego,

północno-wschodnich krańców mazowieckiego.

Temperatura na zachodzie spadnie do minus 15 st. C, tam alerty pozostaną aktywne do poniedziałkowego poranka. Na wschodzie termometry wskażą do minus 22 st. C, ostrzeżenia będą obowiązywały do środy 14 stycznia.

Ostrzeżenia przed intensywnymi opadami śniegu

W mocy pozostają ostrzeżenia II stopnia przed intensywnymi opadami śniegu dla:

woj. pomorskiego,

woj. warmińsko-mazurskiego,

części woj. zachodniopomorskiego,

południowego obszaru woj. śląskiego,

południowego obszaru małopolskiego.

Jak podsumowała Wirtualna Polska IMGW wydał do godz. 11 łącznie 26 ostrzeżeń meteorologicznych, które pokrywają niemal 90 proc. powierzchni kraju. Prognozowane są tam opady śniegu o natężeniu umiarkowanym i silnym, powodujące miejscami przyrost pokrywy śnieżnej o 20-30 cm, a lokalnie do około 50 cm. Alerty obowiązywać będą do poniedziałkowego popołudnia.

Ostrzeżenia II stopnia przed zamieciami

Do niedzieli do końca dnia obowiązują również ostrzeżenia II stopnia przed zamieciami śnieżnymi dla:

północno-wschodniego krańca woj. zachodniopomorskiego,

północnej części woj. pomorskiego, gdzie prognozowane są zawieje i zamiecie śnieżne spowodowane opadami śniegu i wiatrem o średniej prędkości do 50 km/h, w porywach do 85 km/h, z kierunków północnych.

Ostrzeżenie I stopnia przewiduje warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych mogących powodować straty materialne, zagrożenie zdrowia i życia. Ostrzeżenie II stopnia przewiduje wystąpienie niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych powodujących duże straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia.