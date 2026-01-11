Instytut wydał ostrzeżenia I stopnia przed intensywnymi opadami śniegu dla:

woj. kujawsko-pomorskiego,

części woj. łódzkiego,

południowej części woj. podkarpackiego,

dla zachodniego Mazowsza.

Prognozowane są tam opady śniegu powodujące przyrost pokrywy śnieżnej miejscami o 10 cm do 15 cm oraz północno-zachodni wiatr o średniej prędkości do 25 km/h, w porywach do 50 km/h, który może powodować zawieje i zamiecie śnieżne. Ostrzeżenie obowiązywać będzie do niedzieli do końca dnia.

Ostrzeżenia IMGW przed zamieciami

IMGW wydał również ostrzeżenia I stopnia przed zamieciami śnieżnymi dla:

Reklama

woj. kujawsko-pomorskiego,

części woj. łódzkiego.

Na tych obszarach prognozowane są zawieje i zamiecie śnieżne spowodowane opadami śniegu i wiatrem o średniej prędkości do 30 km/h, w porywach około 55 km/h, z północnego zachodu. Lokalnie możliwy przyrost pokrywy śnieżnej do 10 cm. Ostrzeżenie obowiązywać będzie do niedzieli do godz. 20.

Alerty I stopnia przed zamieciami śnieżnymi

Alerty I stopnia przed zamieciami śnieżnymi wydano też dla woj. podkarpackiego, gdzie obowiązywać będą od godz. 12 w niedzielę do poniedziałkowego południa. W mocy pozostają ostrzeżenia II stopnia przed intensywnymi opadami śniegu dla:

woj. pomorskiego,

woj. warmińsko-mazurskiego,

części woj. zachodniopomorskiego

południowego obszaru woj. śląskiego

południowego obszaru małopolskiego.

Prognozowane są tam opady śniegu o natężeniu umiarkowanym i silnym, powodujące miejscami przyrost pokrywy śnieżnej o 20-30 cm, a lokalnie do około 50 cm. Alerty obowiązywać będą do poniedziałkowego popołudnia.

Ostrzeżenia II stopnia przed zamieciami

Do niedzieli do końca dnia obowiązują również ostrzeżenia II stopnia przed zamieciami śnieżnymi dla:

północno-wschodniego krańca woj. zachodniopomorskiego

dla północnej części woj. pomorskiego, gdzie prognozowane są zawieje i zamiecie śnieżne spowodowane opadami śniegu i wiatrem o średniej prędkości do 50 km/h, w porywach do 85 km/h, z kierunków północnych.

Ostrzeżenie I stopnia przewiduje warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych mogących powodować straty materialne, zagrożenie zdrowia i życia. Ostrzeżenie II stopnia przewiduje wystąpienie niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych powodujących duże straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia.