Instytut wydał ostrzeżenia I stopnia przed intensywnymi opadami śniegu dla:
- woj. kujawsko-pomorskiego,
- części woj. łódzkiego,
- południowej części woj. podkarpackiego,
- dla zachodniego Mazowsza.
Prognozowane są tam opady śniegu powodujące przyrost pokrywy śnieżnej miejscami o 10 cm do 15 cm oraz północno-zachodni wiatr o średniej prędkości do 25 km/h, w porywach do 50 km/h, który może powodować zawieje i zamiecie śnieżne. Ostrzeżenie obowiązywać będzie do niedzieli do końca dnia.
Ostrzeżenia IMGW przed zamieciami
IMGW wydał również ostrzeżenia I stopnia przed zamieciami śnieżnymi dla:
- woj. kujawsko-pomorskiego,
- części woj. łódzkiego.
Na tych obszarach prognozowane są zawieje i zamiecie śnieżne spowodowane opadami śniegu i wiatrem o średniej prędkości do 30 km/h, w porywach około 55 km/h, z północnego zachodu. Lokalnie możliwy przyrost pokrywy śnieżnej do 10 cm. Ostrzeżenie obowiązywać będzie do niedzieli do godz. 20.
Alerty I stopnia przed zamieciami śnieżnymi
Alerty I stopnia przed zamieciami śnieżnymi wydano też dla woj. podkarpackiego, gdzie obowiązywać będą od godz. 12 w niedzielę do poniedziałkowego południa. W mocy pozostają ostrzeżenia II stopnia przed intensywnymi opadami śniegu dla:
- woj. pomorskiego,
- woj. warmińsko-mazurskiego,
- części woj. zachodniopomorskiego
- południowego obszaru woj. śląskiego
- południowego obszaru małopolskiego.
Prognozowane są tam opady śniegu o natężeniu umiarkowanym i silnym, powodujące miejscami przyrost pokrywy śnieżnej o 20-30 cm, a lokalnie do około 50 cm. Alerty obowiązywać będą do poniedziałkowego popołudnia.
Ostrzeżenia II stopnia przed zamieciami
Do niedzieli do końca dnia obowiązują również ostrzeżenia II stopnia przed zamieciami śnieżnymi dla:
- północno-wschodniego krańca woj. zachodniopomorskiego
- dla północnej części woj. pomorskiego, gdzie prognozowane są zawieje i zamiecie śnieżne spowodowane opadami śniegu i wiatrem o średniej prędkości do 50 km/h, w porywach do 85 km/h, z kierunków północnych.
Ostrzeżenie I stopnia przewiduje warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych mogących powodować straty materialne, zagrożenie zdrowia i życia. Ostrzeżenie II stopnia przewiduje wystąpienie niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych powodujących duże straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia.
