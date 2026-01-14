Zła jakość powietrza niemal w całym kraju

Jak przekazał Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, we wtorek wieczorem zła jakość powietrza była niemal w całej Polsce.

Tylko Pomorze Zachodnie i niektóre regiony województwa lubuskie i warmińsko-mazurskiego nie przekroczyły normy.

Jak wyniki z danych IMGW za złą jakość powietrza odpowiadają wysokie stężenia pyłów zawieszonych PM10 i PM2.5, które są głównym składnikiem smogu w Polsce. Są spowodowane niską emisją, czyli spalaniem węgla i drewna w starych piecach i kotłach grzewczych w domach jednorodzinnych, a także przez duży ruch samochodowy w miastach.

Gdzie było najgorzej?

Stężenie pyłu PM10 przekraczało 200 µg/m3, czyli kilkukrotnie więcej niż dopuszczalna norma dobowa na Śląsku, zwłaszcza w rejonie Dąbrowy Górniczej. Wysokie stężenie pyłów było również w Małopolsce - m.in. w Krakowie, Wieliczce, Niepołomicach, Proszowicach, Bochni i Tarnowie i we Wrocławiu, Częstochowie, Kielcach, Lublinie, Łodzi, Kaliszu, Poznaniu i Białymstoku.

Lepsza sytuacja panowała nad morzem - w Słupsku i Koszalinie oraz w Świnoujściu jakość powietrza była umiarkowana do dobrej.

Dzisiaj w Polsce sytuacja już jest lepsza. Na mapie nie ma czerwonych plam świadczących o złej jakości powietrza.

Czym jest Pył PM10?

PM10 jest pyłem, który powstaje w wyniku spalania paliw stałych w piecach i kotłach. Wysokie stężenie PM10 może powodować podrażnienia dróg oddechowych, kaszel, a także nasilać objawy astmy. Jest też składnikiem smogu. Zawiera między innymi substancje toksyczne.