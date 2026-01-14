"Uwaga! Dziś i jutro (14/15.01) możliwy marznący deszcz oraz gołoledź. Ogranicz podróże. Zostań w domu, jeśli możesz. Uważaj na drogach i chodnikach" - czytamy w komunikacie rządowego Centrum Bezpieczeństwa.

Alert RCB dla dziewięciu województw

Alert RCB został wysłany mieszkańcom:

części woj. zachodniopomorskiego (powiaty: białogardzki, drawski, gryficki, kołobrzeski, Koszalin, koszaliński, łobeski, sławieński, szczecinecki, świdwiński, wałecki);

woj. wielkopolskiego;

woj. kujawsko-pomorskiego;

woj. pomorskiego;

woj. warmińsko-mazurskiego;

woj. łódzkiego;

woj. mazowieckiego,

woj. świętokrzyskiego;

woj. lubelskiego.

IMGW ostrzega przed marznącym deszczem

Według najnowszych prognoz pogody Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej, dzisiaj w pogodzie czeka nas kilka niebezpiecznych sytuacji. Synoptycy ostrzegają przed marznącymi opadami i silnym wiatrem na Pomorzu.

Jak wskazuje IMGW, dzisiaj czeka nas zachmurzenie duże i całkowite, jedynie na krańcach wschodnich kraju można liczyć na większe przejaśnienia. W centrum wystąpią opady śniegu, na zachodzie należy spodziewać się opadów deszczu ze śniegiem i deszczu, nadal miejscami opady będą marznące. Temperatura w dzień wyniesie od –10°C na wschodzie do 5°C na zachodzie kraju. W nocy na wschodzie nadal zimno. Około –10°C, dość ciepło na zachodzie około 0°C. Wiatr będzie umiarkowany, tylko na Pomorzu w porywach do 55 km/h, z kierunków południowych.