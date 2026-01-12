Jaka pogoda w najbliższych dniach?

Dzisiaj, jak i w kolejnych dniach czeka nas mroźny i śnieżny czas. Spore spadki temperatur nawet poniżej -20 stopni, a w górach do nawet -30 stopni jeszcze dotkną dzisiaj niektóre regiony.

Reklama

W kolejnych dniach mróz będzie lżejszy i wydawałoby się, ze to dobra wiadomość, jednak prognozy wskazują na większe opady śniegu. Może spaść od 1- 10 cm białego puchu ale na Pomorzu i Żuławach oraz w górach nawet do 20-30 cm.

Trzeba będzie liczyć się z problemami w ruchu drogowym, kolejowym i lotniczym, a także z przerwami w dostawach prądu i ogrzewania.

Kiedy będzie cieplej? Długoterminowa prognoza na styczeń

Jak wskazuje serwis twojapogoda.pl na cieplejsze dni musimy trochę poczekać. Na początku przyszłego tygodnia przyjdzie niespodzianka w pogodzie.

Prognoza długoterminowa na styczeń wskazuje, że we wtorek (13.01) nastąpi przełom w pogodzie. Jak podaje serwis, z zachodu na wschód kraju przejdzie front atmosferyczny z opadami śniegu, deszczu ze śniegiem i deszczu, za którym zacznie napływać łagodne powietrze polarno-morskie.

Dzięki czemu w ciągu 2-3 dni odwilż dotknie całego kraju. Będzie więcej słońca i mniej opadów. Temperatury mogą wynosić od 1 do 5 stopni. Pod koniec stycznia termometry mogą nawet p[okazać temperatury powyżej 10 stopni. Ale prawdziwy rekord może wystąpić w południowych województwach. Wiatr fenowy może mocno wpłynąć na temperaturę, która przekroczy nawet 15 stopni.

Reklama

Synoptycy alarmują

Prognozy nie wskazują na nagły powrót zimy. Meteorolodzy skłaniają się ku scenariuszowi, gdzie ocieplenie nadejdzie i będzie się utrzymywać do końca stycznia. Synoptycy jednak ostrzegają, że roztopy mogą się skończyć spiętrzeniami kry na zamarzniętych rzekach i podtopieniami.