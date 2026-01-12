Dyżurny gdańskiego oddziału GDDKiA Przemysław Plata przekazał PAP, że na drogach krajowych w regionie występuje śnieg i błoto pośniegowe. Miejscami jezdnia jest czarna i mokra.

Na drogach wojewódzkich kierowcy również muszą zachować ostrożność z powodu błota pośniegowego, a miejscami także zajeżdżonego śniegu – m.in. na odcinkach DW 213 Borkowo Lęborskie – Krokowa – Celbowo oraz DW 515 Malbork – Dzierzgoń – Susz. Lokalnie mogą pojawić się także koleiny i zaspy.

Zima paraliżuje Polskę. Na Pomorzu odwołano zajęcia w szkołach

Według informacji przekazanych przez asp. Łukasza Kirkucia z Zespołu Prasowego KWP w Gdańsku, od soboty na Pomorzu doszło do 125 kolizji i dwóch wypadków drogowych, w wyniku których cztery osoby zostały ranne.

Z uwagi na panujące warunki atmosferyczne w kilku gminach na Pomorzu podjęto decyzję o odwołaniu zajęć dydaktycznych, m.in. na terenie Gminy Nowy Dwór Gdański, Gminy Główczyce i Gminy Potęgowo.

Aktualnie w regionie obowiązują ostrzeżenia I i II stopnia przed intensywnymi opadami śniegu, silnym wiatrem i zamieciami śnieżnymi wydane przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej.